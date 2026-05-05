Polacy ocenili rząd Tuska. Jest duże zaskoczenie

Wyniki badania, które przeprowadziła OGB, opublikowane zostały przez portal Stan 360 na platformie X.

Liczba respondentów, którzy wzięli w nim udział, wynosi 1000. Sondaż realizowany był w dniach 16-27 kwietnia.

Polacy wydali opinię o rządzie Donalda Tuska. Wyniki sondażu powodem do obaw?

Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI (polega ona na wywiadach telefoniczny z ankieterami – podczas całego procesu przedstawiciele pracowni korzystają ze specjalnego oprogramowania komputerowego).

Większość oceniła Radę Ministrów, którą utworzył i w międzyczasie rekonstruował Tusk, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, negatywnie (51,1 proc.). Pozytywny stosunek do rządu ma zaledwie 29,4 proc. osób.

Szczegóły sondażu przedstawił na X prezes OGB – Łukasz Pawłowski. „Od lutego + 4 p.p. wskazań negatywnych – wśród kobiet od lutego jest to aż +7 p.p. – wśród najgorzej zarabiających do 4000 na rękę (około 35 proc. populacji) wskazania są najgorsze od prawie roku” – zaznaczył.

Jest jeszcze sondaż prezydencki i partyjny

Niedawno publikowaliśmy też wyniki innego badania OGB, poświęconego ocenie prezydentury Karola Nawrockiego. Zostały one przedstawione pod koniec kwietnia tego roku.

Jak się okazało, 48,3 proc. Polaków „dobrze” ocenia polityka (oficjalnie niezrzeszonego, natomiast nieoficjalnie podejmującego decyzje będące niekiedy na rękę Prawu i Sprawiedliwości). Negatywny stosunek do głowy państwa ma zaś 36,6 proc. ankietowanych.

A co z partiami? United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że KO może cieszyć się poparciem na poziomie 31,8 proc., natomiast PiS – 24,5 proc. Na trzecim miejscu znalazła się – i tu bez zaskoczenia – Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,6 proc.

twitterCzytaj też:

Krzysztof Gawkowski: Nie ma domowych patentów. Te trzy proste rzeczy ratują życieCzytaj też:

Zełenski chce zakończenia wojny. Wskazał, jak Europa powinna postąpić z Putinem