Były szef MEN o rewolucyjnej zmianie Nowackiej. „Na pewno wrócą”

Przemysław Czarnek został wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. – Chcę Polski normalnej i prawdziwej, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo i ratuje życie. Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić – powiedział Przemysław Czarnek w wystąpieniu, które wygłosił w krakowskiej hali „Sokół”.

Dwa dni później polityk zapowiedział pierwszą inicjatywę. Przemysław Czarnek poinformował, że zostanie złożony projekt ustawy, z podpisami posłów Prawa i Sprawiedliwości, który obniża czasowo podatek VAT z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo o ok. 9-10 proc.

Ze względu na to, że Czarnek w przeszłości odpowiadał za Ministerstwo Edukacji Narodowej, często jest pytany o swoją wizję na ten obszar. W poniedziałkowym wydaniu „Gościa Radia Zet” poruszono temat, czy jeśli PiS przejmie władzę, do szkół wrócą dwie lekcje religii tygodniowo i obowiązkowe prace domowe.

– Na pewno wrócą obowiązkowe prace domowe i na pewno bardzo szybko wrócimy do tematu, który dzisiaj jest przez inicjatywę obywatelską obecny w Sejmie, tzn. do obowiązkowej etyki albo do religii, która może zwolnić człowieka z etyki. Nie może być sytuacji, w której jest próżnia całkowita i nie ma ani religii, ani etyki – powiedział Przemysław Czarnek. – Obowiązkowa będzie lekcja etyki. Z lekcji etyki będzie można się zwolnić, jeśli idzie się na lekcje religii – sprecyzował były szef MEN.

