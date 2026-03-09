Pierwsza obietnica nowego kandydata PiS. „Chodzi o to, aby Polacy poczuli, że państwo ich wspiera”

Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w środę 9 marca ostrzegał, że ceny ropy, benzyny na stacjach paliw w Polsce sięgają już niekiedy także osiem złotych, a w różnych stacjach, przekraczają tę kwotę. Kandydat PiS na premiera zarzucił Donaldowi Tuskowi, że „łupi Polaków”. Czarnek nawiązał do kryzysu w czasie, gdy rządziła jego partia, a prezesem Orlenu był Daniel Obajtek. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości domagał się interwencji państwa.

Czarnek mówił o dramacie rolników, przewoźników, polskich rodzin, gospodarstw domowych, czy zwykłych kierowców. Kandydat PiS na szefa rządu poinformował o projekcie ustawy, zgodnie z którym podatek VAT zostanie czasowo obniżony z 23 do ośmiu proc. Dodatkowo akcyza na paliwo ma spaść mniej więcej o 10,9 proc. Czarnek zachęcił innych polityków, aby dołączyli do posłów Prawa i Sprawiedliwości i złożyli swój podpis.

– Chodzi o to, aby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera, w czasie kryzysu – wyjaśniał wiceprezes PiS. Czarnek kontynuował, że „Polska musi wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom obywatela, który nie czuje się dziś w państwie bezpiecznie, ponieważ widzi co się dzieje na rynkach światowych i widzi Polskę w niemocy, a był przyzwyczajony do innego państwa”. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że za czasów rządów jego partii i Obajtka ceny paliwa były najniższe w Europie.

Czarnek oburzył się, że były prezes Orlenu jest aktualne sądzony i stawia mu się za to zarzuty. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział w mediach społecznościowych, że „jeszcze dziś skieruje pismo do marszałka Sejmu, by projekt był procedowany już na najbliższym posiedzeniu”. Do sprawy wiceprezes PiS odniósł się również w Radiu Zet. Podkreślił, że nie może zagwarantować, że paliwo w naszym kraju będzie po 5,19, bo nie jest liderem PO.

Więcej informacji wkrótce.