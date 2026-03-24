Zarabiają krocie, a do pracy nie przychodzą. Oto lista wstydu posłów „wagarowiczów”

W regulaminie Sejmu zapisane jest, że posłowie mają obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na posiedzeniach Sejmu i sejmowych komisji. Jeżeli nie są w stanie uczestniczyć w pracach, powinni w miarę możliwości zawiadomić przed terminem posiedzenia marszałka Sejmu lub przewodniczącego komisji. Następnie mają 7 dni na usprawiedliwienie niestawiennictwa w formie pisemnej.

Sejmowe „wagary” mogą okazać się kosztowne. Ile tracą posłowie?

Przepisy przewidują dalej, że za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Sejmu obniżenie uposażenia poselskiego i diety parlamentarnej posła wynosi 1/30. Gdy liczba takich nieobecności w miesiącu jest większa niż 3 dni, marszałek Sejmu zarządza obniżenie uposażenia i diety posła o 1/5 za czwarty i każdy następny dzień.

Podkreślmy, że jest co obniżać. W 2025 roku uposażenie poselskie wynosiło 13 467,92 zł brutto, a dieta 4208,73 zł brutto. W 2026 roku uposażenie to 13 872 zł brutto, a dieta parlamentarna 4335 zł brutto.

„Lista wstydu”. Najwięcej nieusprawiedliwionych nieobecności wśród posłów

Wirtualna Polska stworzyła listę, na której zebrano najczęściej „wagarujących” posłów. Dwa pierwsze miejsca nie będą zaskoczeniem – należą do posłów PiS, którzy uciekli na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Marcin Romanowski nie pojawia się w Sejmie od listopada 2024 roku. Ścigany jest listem gończym, a prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

Romanowski z czasem zrzekł się statusu posła zawodowego i nie pobiera poselskiego wynagrodzenia. W jego przypadku liczba dni do potrącenia wyniosła 76. W 2025 roku wypłacono mu jeszcze ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura poselskiego w łącznej wysokości prawie 280 tys. złotych oraz środki na remont i wyposażenie biura poselskiego w wysokości 5 tys. zł.

Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Polski wyjechał w październiku 2025 roku. Nieusprawiedliwionych nieobecności nazbierał już 37. Uposażenie poselskie nadal pobiera, choć obniżono mu je, zgodnie z regulaminem Sejmu. Dodatkowo 10 marca Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o utracie diety parlamentarnej i uposażenia tego posła do 1/10 jego wysokości w kolejnych miesiącach.

Ziobrze zarzuca się m.in. zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą, ustawianie i ręczne sterowanie konkursami na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz przywłaszczenie części z tych środków. Łącznie usłyszał 26 zarzutów.

Choć ścigany kolejni posłowie nie są ścigani przez prawo, oni też uzbierali pokaźną liczbę nieobecności nieusprawiedliwionych. Aż 31 dni uzbierał lider Konfederacji Sławomir Mentzen. 23 dni to „dorobek” byłego premiera Mateusza Morawieckiego. 21 dni ma na koncie poseł PiS Łukasz Mejza, a 20 Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. 18 dni to wynik kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Tak samo wypada posłanka KO Magdalena Filiks. 14 dni uzbierał Janusz Cieszyński z PiS, a 13 Roman Giertych z KO.

Czytaj też:

