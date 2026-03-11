Jak Czarnek polaryzował Polaków. Wróbel: Państwo ma być przedłużeniem partii

Przedstawianie budzących kontrowersje kwestii to jednak nie to samo, co ideowe polaryzowanie: „głupie” - „mądre”. A właśnie tak robił, a przede wszystkim mówił, Przemysław Czarnek jako minister edukacji

W sobotę, podczas której zakończyło się jednoosobowe konklawe Jarosława Kaczyńskiego, uosobieniem PiS stał się były minister edukacji. Oddajmy się nostalgii. Jest rok 2021, lubiany przez „Radio Maryja” dr Paweł Skrzydlewski zdobywa ogólnopolski rozgłos dzięki krytyce zepsucia duchowego kobiet i dzięki zachwalaniu „cnót niewieścich”. W rozmowie z dziennikarzem tłumaczył: