Burza po słowach Przemysława Czarnka. Ukraińskie media grzmią

Decyzją Jarosława Kaczyńskiego kandydatem PiS na premiera został Przemysław Czarnek. W swoim krótkim wystąpieniu podczas partyjnej konwencji w Krakowie, były szef MEN m.in. obraził Donalda Tuska nazywając go „pustym łbem”. Polityk uderzył także mocno w środowisko LGBT i skrytykował projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.

Wspomniał także, że „żąda szacunku od władz Ukrainy oraz Wołodymyra Zełenskiego”. – Dzięki Polsce, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości Ukraina jeszcze żyje. Będziemy pomagać, jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieli partnera, a nie bezczelność – powiedział.

Czarnek wywołał burzę. Ostra reakcja ukraińskich mediów

Te słowa nie umknęły uwadze ukraińskich mediów. „Przemysław Czarnek jest jednym z najbardziej antyukraińskich polityków PiS. Znany był z antyukraińskich wypowiedzi zarówno za czasów sprawowania funkcji szefa MEN, jak i, przede wszystkim, gdy był wcześniej wojewodą lubelskim” – oceniła „Ukraińska Prawda”.

Antikor w swoim komentarzu zaznaczył, że „kandydat PiS na premiera w swoim wystąpieniu powiedział, że jednym z powodów napięcia jest, jego zdaniem, blokowanie przez Ukrainę możliwości ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu”.

Z kolei serwis Karpaty zauważył, że „spośród wszystkich polityków PiS, to właśnie Przemysław Czarnek jest jednym z najbardziej aktywnych, jeśli chodzi o wypowiedzi dotyczące Ukrainy”.

Kogo Polacy widzą w roli kandydata PiS na premiera?

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wprost, w którym zapytaliśmy ankietowanych o to, który z polityków powinien zostać kandydatem PiS na premiera, Przemysław Czarnek uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 8,2 proc. Byłego szefa MEN wyprzedzili Mateusz Morawiecki (12 proc.) oraz Zbigniew Bogucki (8,3 proc.).

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński ogłosił nazwisko kandydata PiS na premiera. W sieci zawrzałoCzytaj też:

Taki majątek ma Przemysław Czarnek. Jeden szczegół zwraca uwagę