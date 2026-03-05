Kto kandydatem PiS na premiera? To nazwisko powtarza się jak mantra. Sondaż dla „Wprost”

W drugiej połowie lutego Jarosław Kaczyński oświadczył, że dokonał już wyboru kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Jak zapowiedział prezes PiS, zamierza go przedstawić dużemu zgromadzeniu partyjnemu, a w marcu „sprawa będzie już zupełnie jasna”.

– Nie będę teraz mówił, o kogo chodzi, ale ten wybór już został wykonany. Po prostu jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są, a które dotyczą sprawy odpowiednich możliwości, odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego, patriotycznego elektoratu. Tutaj w wielkiej mierze chodzi o to, żeby nie mieć obciążeń wobec tego typu elektoratu, bo o taki elektorat po prostu walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość. Nie ukrywamy tego – powiedział w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Wygląda na to, że Kaczyński nie rzucał słów na wiatr, bo w sobotę 7 marca w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, na której ma zostać przedstawiony kandydat na premiera.

Kto powinien być kandydatem PiS na premiera? Sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, kto powinien zostać namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego na przyszłego szefa polskiego rządu. Wśród odpowiedzi umieściliśmy nazwiska polityków, którzy pojawiają się na tzw. krótkiej liście. Są to: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, poseł i wiceprezes PiS, były szef MEN Przemysław Czarnek, posłanka i wiceprezes PiS, była wiceminister sportu Anna Krupka oraz europoseł, wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński. Tę listę uzupełniliśmy o Mateusza Morawieckiego, który stoi na czele jednej z partyjnych frakcji.

12 proc. ankietowanych wskazało Mateusza Morawieckiego, 8,3 proc. Zbigniewa Boguckiego, 8,2 proc. Przemysława Czarnka, 5,8 proc. Tobiasza Bocheńskiego, a 5,4 proc. Annę Krupkę. Aż 22,6 proc. badanych uważa, że PiS powinien postawić na inne nazwisko, a 37,8 proc. deklaruje, że nie ma zdania w sprawie.

Polacy podpowiadają Kaczyńskiemu. To nazwisko powtarza się jak mantra