Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Prezydent ma powód do zmartwienia

Według osób przepytywanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej, Karol Nawrocki nie do końca spełnia oczekiwania. Co prawda 50 proc. respondentów wystawiło mu pozytywną ocenę, ale aż 39 proc. negatywnie wypowiedziało się o jego pracy. Co ważne, wyniki te nie zmieniły się w porównaniu z tym samym badaniem, przeprowadzonym w styczniu.

Sondaż CBOS: Prezydent utrzymuje niekorzystny wynik

„Oznacza to podtrzymanie styczniowych, najmniej korzystnych ocen prezydenta Nawrockiego od początku jego kadencji” – podkreślali analitycy CBOS. Ankietowanych poproszono też o ocenienie pracy Sejmu i Senatu. Jak się okazuje, prezydent Nawrocki może nieco odetchnąć, bo na ich tle nie wypada aż tak niekorzystnie.

Pracę posłów pozytywnie oceniło zaledwie 32 proc. badanych, co jest wynikiem o 2 punkty proc. gorszym niż przed miesiącem. Negatywną ocenę wystawiło 50 proc. pytanych, czyli o jeden proc. mniej. Senat pozytywnie oceniło 34 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), a pozytywnie 39 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Sondaż. Niewielkie zmiany w ocenie polskich władz

„Zmiany opinii są bardzo niewielkie i w zasadzie mieszczą się w granicach błędu statystycznego, nie pozwalając na formułowanie szerszych wniosków” – podkreśla CBOS. W analizie wyników zaznacza, że nie dają one podstaw do wnioskowania o nowych tendencjach w postrzeganiu prezydenta i parlamentu. „Zmiany są niewielkie i mieszczą się w ramach dotychczas obserwowanej dynamiki ocen” – czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone od 5 do 16 lutego na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. – CATI oraz 15,7 proc – CAWI).

Czytaj też:

Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Teraz wszystko w rękach NawrockiegoCzytaj też:

Donald Tusk mówił o „ulubionych zwierzętach”. Krótki film ma drugie dno