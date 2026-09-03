Wakacje z podziałem na tury jak ferie? Polacy reagują. Sondaż dla „Wprost”

Dopiero co oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny i wybrzmiał pierwszy dzwonek, a uwaga ponownie została przekierowana na wakacje. Stało się tak za sprawą interpelacji Piotra Uruskiego, którą poseł Prawa i Sprawiedliwości skierował do minister edukacji. Dotyczy możliwości wprowadzenia zróżnicowanych terminów wakacji letnich dla poszczególnych województw.

Poważna zmiana w kalendarzu roku szkolnego? Głośna interpelacja posła PiS

„Obecnie wszyscy uczniowie rozpoczynają i kończą wakacje w tym samym terminie. Powoduje to kumulację ruchu turystycznego, ogromne natężenie ruchu na drogach, przeciążenie infrastruktury turystycznej oraz znaczny wzrost cen noclegów i usług w szczycie sezonu” – napisał polityk.

„Jednocześnie wiele regionów turystycznych przez pozostałą część lata nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Zróżnicowanie terminów wakacji mogłoby: wydłużyć sezon turystyczny, zwiększyć przychody branży turystycznej, ograniczyć korki i poprawić bezpieczeństwo na drogach, zmniejszyć presję na bazę noclegową i atrakcje turystyczne, ułatwić rodzinom planowanie wypoczynku” – czytamy dalej. Jak zaznaczył Uruski, omawiane rozwiązanie wymaga przeprowadzenia szerokich analiz i konsultacji.

Wakacje z podziałem na tury jak ferie? Większość Polaków na „nie”. Sondaż dla „Wprost”