Sejm bierze się za miastowych na wsi. Ruszają prace nad nowym prawem

Ruszyła w Sejmie nowa ustawa. O ochronie wsi przed miastowymi. Oczywiście, nazywa się inaczej: „Ochrona produkcyjnej funkcji wsi”. Jednak jej istotę objaśnił Jan Ogił, szef stowarzyszenia „Dla powiatu”:

„Pytamy, czy wieś ma produkować żywność, czy tylko dobrze wyglądać z tarasu?”.

Nowi chcą kolonizacji wsi