Sejm bierze się za miastowych na wsi. Ruszają prace nad nowym prawem

Dziś w Sejmie ruszają prace nad przepisami, które mają chronić rolników przed skargami nowych mieszkańców wsi. Bo wieś to nie tylko sielanka, ale też smród, hałas i kombajny
Ruszyła w Sejmie nowa ustawa. O ochronie wsi przed miastowymi. Oczywiście, nazywa się inaczej: „Ochrona produkcyjnej funkcji wsi”. Jednak jej istotę objaśnił Jan Ogił, szef stowarzyszenia „Dla powiatu”:
„Pytamy, czy wieś ma produkować żywność, czy tylko dobrze wyglądać z tarasu?”.
Nowi chcą kolonizacji wsi
Źródło: Wprost
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