Sejm bierze się za miastowych na wsi. Ruszają prace nad nowym prawem
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Sejm bierze się za miastowych na wsi. Ruszają prace nad nowym prawem

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Prace na polu
Prace na polu Źródło: Unsplash / Jed Owen
Dziś w Sejmie ruszają prace nad przepisami, które mają chronić rolników przed skargami nowych mieszkańców wsi. Bo wieś to nie tylko sielanka, ale też smród, hałas i kombajny

Ruszyła w Sejmie nowa ustawa. O ochronie wsi przed miastowymi. Oczywiście, nazywa się inaczej: „Ochrona produkcyjnej funkcji wsi”. Jednak jej istotę objaśnił Jan Ogił, szef stowarzyszenia „Dla powiatu”:

„Pytamy, czy wieś ma produkować żywność, czy tylko dobrze wyglądać z tarasu?”.

Nowi chcą kolonizacji wsi

Źródło: Wprost
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