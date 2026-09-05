Czy Polska jest bezpieczna? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Wojna za wschodnią granicą, rosyjskie prowokacje i kolejne doniesienia o działaniach hybrydowych nie odebrały Polakom poczucia bezpieczeństwa. Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 73,4 proc. respondentów uważa Polskę za bezpieczny kraj.

Odpowiedź „raczej tak” wskazało 53,1 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie tak” – 20,3 proc.

Przeciwnego zdania jest łącznie 20,4 proc. badanych. Polski zdecydowanie nie uważa za bezpieczną 10,5 proc. respondentów, natomiast odpowiedź „raczej nie” wybrało 9,9 proc. Zdania nie ma 6,2 proc. uczestników sondażu.

Poczucie bezpieczeństwa ponad podziałami

Największy spokój deklarują wyborcy ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Polskę za bezpieczny kraj uważa 83 proc. z nich – 28 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 55 proc. „raczej tak”. Zagrożenie odczuwa 11 proc., natomiast 6 proc. nie ma zdania.

Poczucie bezpieczeństwa dominuje również w elektoracie opozycji, do którego zaliczono wyborców PiS, obu Konfederacji oraz partii Razem. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 69 proc. osób z tej grupy. Braku bezpieczeństwa doświadcza 22 proc., a 9 proc. nie potrafiło odpowiedzieć jednoznacznie.

Także wśród pozostałych i niezdecydowanych wyborców 69 proc. uważa Polskę za bezpieczną. Przeciwnego zdania jest jednak 29 proc. badanych z tej grupy, co stanowi najwyższy wynik spośród analizowanych elektoratów.

Badanie przeprowadzono od 21 do 23 sierpnia 2026 roku metodą mieszaną, obejmującą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne CATI. W sondażu wzięła udział ogólnopolska próba tysiąca osób.

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