Polacy ocenili współpracę Giertycha z Kralem. Mocny wynik

W najnowszym sondażu dla „Wprost” Polacy wypowiedzieli się na temat współpracy Romana Giertycha z Przemysławem Kralem. Wyniki okazały się jednoznaczne.
Przypomnijmy, Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej oraz czynny adwokat, został obrońcą Przemysława Krala, byłego szefa Zondacrypto. Pracownia SW Research na zlecenie „Wprost” przeprowadziła sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy ich zdaniem w tej sprawie może dochodzić do konfliktu interesów.
Afera wokół Zondacrypto. Wyniki sondażu ws. obrońcy Krala
54,1 proc. respondentów uznało, że tak, a przeciwnego zdania było 16,2 proc. osób. 29,8 proc. uczestników sondażu uznało natomiast, że nie ma zdania w tej kwestii.
Źródło: WPROST.pl