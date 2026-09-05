Polacy ocenili współpracę Giertycha z Kralem. Mocny wynik

Przypomnijmy, Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej oraz czynny adwokat, został obrońcą Przemysława Krala, byłego szefa Zondacrypto. Pracownia SW Research na zlecenie „Wprost” przeprowadziła sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy ich zdaniem w tej sprawie może dochodzić do konfliktu interesów.

Afera wokół Zondacrypto. Wyniki sondażu ws. obrońcy Krala