Aborcja wraca do Sejmu po dwóch latach. Komisja ma termin

Po ponad dwóch latach przerwy ponownie zbierze się sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Jak ustaliło TVP Info, posiedzenie zaplanowano na poniedziałek.

Komisja ma rozpocząć prace od projektu Polski 2050, który zakłada przywrócenie stanu prawnego obowiązującego przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Oznaczałoby to ponowne dopuszczenie aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Projekt utrzymuje również dwie przesłanki obowiązujące obecnie: zagrożenie życia lub zdrowia kobiety oraz podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Powrót „z szacunku do wyborców”

Według TVP Info wznowienie prac ma nastąpić mimo braku pełnego porozumienia w koalicji rządzącej. Politycy zaangażowani w działalność komisji wskazują, że debata powinna się odbyć „z szacunku do wyborców”, którym przed wyborami parlamentarnymi składano obietnice dotyczące zmiany prawa aborcyjnego.

Przewodnicząca komisji Dorota Łoboda jeszcze na początku września przyznawała, że rozmowy pomiędzy koalicjantami nie przyniosły dotąd kompromisu. Jednocześnie zapowiadała, że jesienią może pojawić się szansa na wznowienie prac.

– Pojawiła się jakaś szansa porozumienia, w związku z czym wznowimy jesienią prace komisji – mówiła posłanka KO w rozmowie z „Faktem”.

Ponad dwa lata bez posiedzenia

Komisja została powołana w kwietniu 2024 roku i zebrała się łącznie siedem razy. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się 9 lipca 2024 roku. Później prace utknęły z powodu różnic pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi większość parlamentarną.

KO i Lewica opowiadały się za szerszym dostępem do aborcji, w tym możliwością przerwania ciąży do 12. tygodnia. Bardziej zachowawcze stanowisko zajmowało PSL, a Polska 2050 proponowała powrót do przepisów sprzed wyroku TK oraz przeprowadzenie referendum.

Pierwszą poważną porażką koalicji było odrzucenie w lipcu 2024 roku projektu dotyczącego dekryminalizacji pomocy w przeprowadzeniu aborcji. Przeciwko ustawie głosowała część posłów PSL, a trzech parlamentarzystów KO, w tym Roman Giertych, nie wzięło udziału w głosowaniu.

Wznowienie prac komisji nie oznacza więc, że którykolwiek z projektów ma już zagwarantowaną większość w Sejmie. Powrót do debaty pokaże jednak, czy koalicjantom udało się zbliżyć stanowiska w jednej z najbardziej spornych kwestii światopoglądowych.

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