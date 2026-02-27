Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Teraz wszystko w rękach Nawrockiego

W piątek 27 lutego Sejm przyjął poprawki do ustawy wdrażającej program SAFE. W Senacie dodano m.in. zapewnienie, że spłaty pożyczki na zakupy uzbrojenia nie będą finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program SAFE. Sejm przyjął senackie poprawki

Pozostałe z czterech poprawek senackich dotyczyły zabezpieczenia wydatkowania tak olbrzymich pieniędzy. Wprowadzono obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA. Mają one pilnować wykorzystania środków z pożyczki SAFE oraz obowiązek sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Inna poprawka rozszerzyła obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim. Ostatnia poprawka zakładała, że nakłady związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. Zamiast tego w budżecie zostanie stworzona rezerwa celowa.

Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE?

Unijny program SAFE zakłada, że polski rząd będzie mógł pozyskać około 43,7 mld euro w korzystnie oprocentowanych pożyczkach, by przeznaczyć je na inwestycje w obronność. Ekipa Donalda Tuska deklarowała, że ponad 80 proc. tych środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Po zakończeniu procedowania nad ustawą w parlamencie, ostateczna decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego. W czwartek 26 lutego mówił on, że do namysłu ma jeszcze kilka tygodni i nie będzie deklarował od razu, co zrobi. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznaczał z kolei, że jeszcze w piątek podpisze projekt ustawy i przekaże go do Pałacu Prezydenckiego.

— Materia jest tak istotna dla państwa polskiego i wywołuje tak wiele emocji w Polsce, że nie będę mówił dzisiaj, jaką decyzję podejmę – stwierdzał Nawrocki. Zaznaczał, że nadal przygląda się tej kwestii, „szukając rozwiązań, dyskutując z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i generałami oraz wsłuchując się w opinie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także przyglądając się temu, jak Polacy reagują na propozycję umowy SAFE”.

— Każdego dnia mamy do czynienia z jednej strony z emocjami społecznymi, z drugiej strony z pewnymi konsultacjami, dyskusjami, także z pracami legislacyjnymi przez ostatnie dwa tygodnie — mówił. — Musicie się państwo jeszcze uzbroić w cierpliwość — podkreślał.

