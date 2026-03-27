Tak Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Zauważalny jest negatywny trend

Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła sondaż, w którym sprawdzono, jak Polki i Polacy oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. 47,4 proc. wystawia głowie państwa dobrą opinię, co oznacza spadek pozytywnych wskazań o 1,4 p.p. w porównaniu z lutym.

Nowy sondaż o Karolu Nawrockim. „Od grudnia tendencja jest jednoznacznie negatywna”

Przeciwnego zdania jest 38,9 proc. badanych, czyli odsetek negatywnych recenzji wzrósł o 2,5 p.p. 13,7 proc. ankietowanych nie ocenia prezydenta „ani dobrze, ani źle”.

Do wyników badania odniósł się Łukasz Pawłowski. „Od grudnia tendencja dla Prezydenta Karola Nawrockiego jest jednoznacznie negatywna. Rosną oceny negatywne, spadają oceny pozytywne. Im więcej Prezydenta w polityce tym bardziej spolaryzowane oceny. Pytanie gdzie jest strefa bólu w Kancelarii?” – napisał prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Dwa głośne weta Nawrockiego. Jednym naraził się kibicom

W ostatnich tygodniach o Karolu Nawrockim zrobiło się głośno m.in. po tym, gdy poinformował, że zawetuje ustawę, która wprowadza program SAFE. – Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział prezydent w wygłoszonym orędziu.

Karol Nawrocki zawetował także nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Jak podaje rmf24.pl, ustawa dotyczyła m.in. zasad tymczasowego aresztowania, prawa do obrońcy od pierwszego zatrzymania oraz zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów („owoce zatrutego drzewa”).

Decyzja prezydenta wywołała oburzenie wśród kibiców, którzy dotychczas solidaryzowali się z Karolem Nawrockim. W czasie meczów piłkarskiej ekstraklasy rozwieszano transparenty, które były krytyczne pod adresem głowy państwa. „Nie jesteś jednym z nas”, „Nawrocki – po cichu ustawę wetujesz (...) wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz” – można było przeczytać.

Czytaj też:

Koniec miesiąca miodowego Karola Nawrockiego. Piętrzą się problemy, jest 5 kryzysów