Kibice ostro do Karola Nawrockiego. „Nie jesteś jednym z nas!”

W ramach 26. kolejki Ekstraklasy zespół Piasta Gliwice zmierzył się z Radomiakiem Radom. Mecz odbył się w piątkowy wieczór – w pierwszej połowie gliwiczanie prowadzili 1:0, w drugiej Radom wyrównał, ale wkrótce potem drużyna Piasta zdobyła gola. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla ekipy gliwiczan.
Choć mecz był dla wielu kibiców niewątpliwie emocjonujący, to, co wydarzyło się na trybunach przyćmiło sytuację na murawie. Jak podaje przegladsportowy.onet.pl, w sektorze ultrasów Piasta powieszono transparent, który uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego. Zdjęcie obiegło sieć i wywołało lawinę emocji.
„Nie jesteś jednym z nas!”
Głowy państwa nie było na meczu, nie mógł więc zobaczyć transparentu na żywo. „Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tką (co odnosi się do artykułu 60 Kodeksu karnego, który dotyczy małego świadka koronnego – sprawcy, który ujawnia informacje o przestępstwie w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary) podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas! (pisownia oryginalna)” – głosił baner atakujący prezydenta.
Transparent do końca meczu nie dotrwał. Zniknął z trybun tuż po pierwszej połowie spotkania.
Słaba passa Nawrockiego? Na poprzednim meczu rozległy się gwizdy
Do innego incydentu na meczu, który odwrócił uwagę kibiców od spotkania doszło prawie tydzień temu. W niedzielny wieczór oczy piłkarskiej Polski były zwrócone na mecz Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa rozgrywany w ramach 25. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla ekipy z Zabrza, jednak to nie sportowa rywalizacja na boisku wzbudziła najwięcej emocji.
Zmaganiom piłkarzy przyglądał się z bliska Karol Nawrocki. Politykowi towarzyszył prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Jak informował „Dziennik Zachodni”, gdy kibice dowiedzieli się o obecności prezydenta na meczu, z trybun rozległy się głośne gwizdy.
Michał Dworczyk z PiS przekonywał, że okrzyki niezadowolenia były kierowane w stronę Kamila Żbikowskiego a nie Karola Nawrockiego. W odpowiedzi dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, że gwizdy rozległy się tuż po wyczytaniu nazwiska prezydenta Polski.
Czytaj też:
