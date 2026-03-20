Kibice ostro do Karola Nawrockiego. „Nie jesteś jednym z nas!”

W ramach 26. kolejki Ekstraklasy zespół Piasta Gliwice zmierzył się z Radomiakiem Radom. Mecz odbył się w piątkowy wieczór – w pierwszej połowie gliwiczanie prowadzili 1:0, w drugiej Radom wyrównał, ale wkrótce potem drużyna Piasta zdobyła gola. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla ekipy gliwiczan.

Choć mecz był dla wielu kibiców niewątpliwie emocjonujący, to, co wydarzyło się na trybunach przyćmiło sytuację na murawie. Jak podaje przegladsportowy.onet.pl, w sektorze ultrasów Piasta powieszono transparent, który uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego. Zdjęcie obiegło sieć i wywołało lawinę emocji.

„Nie jesteś jednym z nas!”

Głowy państwa nie było na meczu, nie mógł więc zobaczyć transparentu na żywo. „Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tką (co odnosi się do artykułu 60 Kodeksu karnego, który dotyczy małego świadka koronnego – sprawcy, który ujawnia informacje o przestępstwie w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary) podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas! (pisownia oryginalna)” – głosił baner atakujący prezydenta.

Transparent do końca meczu nie dotrwał. Zniknął z trybun tuż po pierwszej połowie spotkania.

Słaba passa Nawrockiego? Na poprzednim meczu rozległy się gwizdy

Do innego incydentu na meczu, który odwrócił uwagę kibiców od spotkania doszło prawie tydzień temu. W niedzielny wieczór oczy piłkarskiej Polski były zwrócone na mecz Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa rozgrywany w ramach 25. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla ekipy z Zabrza, jednak to nie sportowa rywalizacja na boisku wzbudziła najwięcej emocji.

Zmaganiom piłkarzy przyglądał się z bliska Karol Nawrocki. Politykowi towarzyszył prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Jak informował „Dziennik Zachodni”, gdy kibice dowiedzieli się o obecności prezydenta na meczu, z trybun rozległy się głośne gwizdy.

Michał Dworczyk z PiS przekonywał, że okrzyki niezadowolenia były kierowane w stronę Kamila Żbikowskiego a nie Karola Nawrockiego. W odpowiedzi dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, że gwizdy rozległy się tuż po wyczytaniu nazwiska prezydenta Polski.

