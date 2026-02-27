Donald Tusk mówił o „ulubionych zwierzętach”. Krótki film ma drugie dno

Na profilu X Donalda Tuska pojawił się krótki – blisko 30-sekundowy – film. Lektor zadaje pytanie premierowi o jego trzy ulubione zwierzęta. – Na dzisiaj to będzie: krab, rosomak i borsuk – wymienia, ku zdziwieniu swojego rozmówcy, szef rządu.

I kontynuuje. – Nie kumasz? No to posłuchaj! Krab – armatohaubica 155 milimetrów. Borsuk – najnowszy bojowy wóz piechoty. Rosomak – transporter, który od lat sprawdza się w realnych działaniach – wyjaśnia Tusk. – Takich sprzętów-zwierzątek może być jeszcze więcej – dzięki programowi SAFE. 89 proc. unijnych pieniędzy wydamy w Polsce. Bronimy – nie gadamy! – apeluje na końcu materiału przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Film ten jest więc jasnym sygnałem dla prezydenta Karola Nawrockiego. Czy złoży podpis pod ustawą o SAFE?

Donald Tusk pokazał swoje ulubione „zwierzątka”. Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę ws. SAFE?

Polska może pozyskać pieniądze z budżetu Unii Europejskiej – chodzi o blisko 44 miliardy euro (blisko 154 mld złotych). To wszystko w ramach programu Security Action for Europe – inicjatywy Rady UE, która w 2025 roku zdecydowała o udzielaniu pożyczek państwom członkowskim na modernizację obronności. Te będą mogły przeznaczyć środki na zakup m.in.: amunicji, pocisków, dronów, rozwinąć systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej na terytoriach swoich krajów, czy zainwestować pieniądze w rozwój sztucznej inteligencji lub ochronę zasobów kosmicznych.

Oprocentowanie kredytu ma oscylować wokół 3 proc. Przyjęciu SAFE przez Rzeczpospolitą przeciwni są jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, iż pieniądze powędrują do Niemiec. „Nikt, kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE” – podkreślał swego czasu na X prezes Jarosław Kaczyński.

Pozostaje pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, jeśli ta trafi na jego biurko.

