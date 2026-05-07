Prezydent wyznaczy nowego szefa BBN. Media ujawniły nazwisko faworyta

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek wieczorem, że 8 maja o godz. 10:00 zostanie wyznaczony nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nazwisko ma zostać podane podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Po nominacji ma przemawiać prezydent Karol Nawrocki.

Kto może zostać nowym szefem BBN?

Według nieoficjalnych ustaleń medialnych na stanowisko w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego ma zostać wybrany Bartosz Grodecki – poinformował portal niezalezna.pl.

W 2020 roku pełnił on funkcję wiceszefa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Zajmował się tam koordynacją działań Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji, Departamentu Spraw Obywatelskich, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Teleinformatyki oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji – przypomniał portal.

Z kolei w grudniu 2020 roku został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej. Natomiast od lutego 2026 roku Grodecki pełni funkcję doradcy zarządu spółki RADMOR.

Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska

Przypomnijmy, 23 kwietnia Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa w BBN. Jego obowiązki tymczasowo przejął jego zastępca gen. Andrzej Kowalski.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył wówczas, że „wobec łamiących prawo działań rządzących, którzy nie szanują prawomocnych wyroków sądów, bezpodstawnie odbierają profesorowi Sławomirowi Cenckiewiczowi prawo dostępu do informacji niejawnych, paraliżując w ten sposób funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz złożył na ręce Prezydenta RP Karola Nawrockiego rezygnację ze stanowiska” .

Cenckiewicz zapowiedział, że teraz będzie wspierał Karola Nawrockiego „w zupełnie innej roli” .

