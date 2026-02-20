Kto kandydatem PiS na premiera? Cztery nazwiska na krótkiej liście. Wśród nich kobieta

Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja oświadczył, że dokonał już wyboru kandydata na premiera. Jak zapowiedział prezes PiS, zamierza go przedstawić dużemu zgromadzeniu partyjnemu, a w marcu „sprawa będzie już zupełnie jasna”.

Kaczyński wybrał kandydata PiS na premiera. „Nie ukrywamy tego”

– Nie będę teraz mówił, o kogo chodzi, ale ten wybór już został wykonany. Po prostu jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są, a które dotyczą sprawy odpowiednich możliwości, odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego, patriotycznego elektoratu. Tutaj w wielkiej mierze chodzi o to, żeby nie mieć obciążeń wobec tego typu elektoratu, bo o taki elektorat po prostu walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość. Nie ukrywamy tego – powiedział w programie „Aktualności dnia”.

Prezes PiS podkreślił, że kandydat na premiera musi mieć odpowiednie kompetencje i wypełniać oczekiwania społeczeństwa, aby stać się „lokomotywą wyborczą”. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego – przy ostatecznym rozstrzygnięciu personalnym – należy wznieść się ponad dotychczasowe zasługi różnych polityków w partii, które nie mogą stać się jedyną przesłanką przy wyborze.

Cztery nazwiska na krótkiej liście. Wśród nich jedna kobieta

Na krótkiej liście kandydatów mają znajdować się obecnie cztery nazwiska. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, są to: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, poseł i wiceprezes PiS, były szef MEN Przemysław Czarnek, posłanka i wiceprezes PiS, była wiceminister sportu Anna Krupka oraz europoseł, wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że szans na tekę premiera, jeżeli po wyborach w 2027 r. PiS będzie miało szansę ją przydzielić, nie ma Mateusz Morawiecki.

Prawo i Sprawiedliwość zaczęło już prace nad nowym programem wyborczym. Aby go uformować, odbyły się konwencje poświęcone tematyce rolnictwa, edukacji i ochronie zdrowia. Na najbliższą sobotę zaplanowano wydarzenie poświęcone obronności.

