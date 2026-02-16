Jarosław Kaczyński uderzył w TV Republika? „Bardzo chętnie w to wierzę”

Jarosław Kaczyński pojawił się na konferencji prasowej. – Ja przyszedłem tutaj przede wszystkim w jednym celu. Chciałem zaapelować do tych wszystkich mediów, które chcą po prostu mówić prawdę, to w dużej mierze łączy się z pewną życzliwością wobec prawej strony. Otóż bardzo często ostatnio, choćby wczoraj, padają takie zarzuty ze strony dziennikarzy, nawet takich, których osobiście znam, że my się zajmujemy wyłącznie sami sobą – zaczął na wstępie prezes PiS.

– Asumptem są ostatnie wydarzenia, blokada jak się okazało, wysoce skuteczna, różnego rodzaju wewnętrznych, rzeczywiście niepotrzebnych i bardzo szkodliwych i dla Polski i dla partii starć. Ale musicie państwo także wziąć pod uwagę, że nasza partia jest naprawdę w tej chwili bardzo aktywna. Tylko że o tym jakoś się nie mówi. Są oczywiście nawet sprawozdania z poszczególnych wystąpień na spotkaniach, są jakieś tam pojedyncze wzmianki – kontynuował Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o „największej telewizji informacyjnej w Polsce”. Prezes PiS myślał o TV Republika?

Lider Prawa i Sprawiedliwości ubolewał, że „nie ma właściwie nic o tym, że trwa wielka akcja”. – I stąd apel do państwa, jedna z bardzo ważnych w tej chwili telewizji, największa telewizja informacyjna w Polsce twierdzi, że ogląda ją 10 mln ludzi, bardzo chętnie w to wierzę, tylko to naprawdę jest tak potężny rynek, do którego warto się zwrócić, żeby ludzie to wiedzieli, bo to jest niezwykle ważne – zaznaczył Kaczyński.

Prezes PiS nie wymienił otwarcie nazwy stacji, ale z kontekstu wynika, że mówił o TV Republika. Pod koniec października 2025 r. prezes stacji Tomasz Sakiewicz zauważył, że nie powiodły się próby finansowego szantażu wobec Telewizji Republika, w tym pozbawienia jej reklamodawców. – Nikt nie będzie bojkotował telewizji, którą ogląda 10 mln ludzi i której wywiadu, jako jedynej spoza USA, udziela Donald Trump – mówił.

