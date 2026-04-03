Kaczyński obawia się odejścia Morawieckiego? Ten sondaż pokazuje, że słusznie

2 kwietnia Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Rzecznik PiS Rafał Bochenek w oficjalnym komunikacie podkreślał później, że ich rozmowa dotyczyła sytuacji w partii i pomysłu na najbliższe wybory parlamentarne. „Ostatnie dni pokazały, że działając razem, w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele” – stwierdzał Bochenek.

Kaczyński chce zatrzymać Morawieckiego w PiS. Kulisy spotkania

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” poznali kulisy spotkania liderów PiS. Ich informator podkreślał, że chodziło o znalezienie sposobu na Mateusza Morawieckiego i jego pozytywny wkład jako jedną z twarzy partii. – Nie chcemy, by był na obrzeżach czy wręcz na zewnątrz PiS. Rozłamów nie chcemy – przyznawał informator.

Spotkanie mogło być reakcją na wywiad, którego Morawiecki udzielił Wirtualnej Polsce. Były premier nie hamował się, zadając mocne ciosy włączonym do jego partii byłym politykom Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. – Uważam, że partia, która miała maksymalnie 5 proc. poparcia, nie powinna mieć wpływu na 95 proc. przekazu – oceniał. Podważał też sens publicznego atakowania jego dorobku przez polityków PiS.

Polityk powtórzył zapowiedź budowania stowarzyszenia, które przyciągać ma osoby niechętne wciąż obecnym partiom prawicowym. – Szukam więc formuły do budowy obozu patriotycznego w szerokim rozumieniu tego słowa – mówił, zaznaczając, że nie tworzy nowej partii.

Sondaż. Partia Morawieckiego wzbudzi zainteresowanie

Tymczasem SW Research w sondażu dla rp.pl pokazuje, że osobne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego znalazłoby sporo zwolenników. „Czy gdyby Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi zwolennikami wyszedł z PiS i założył własne ugrupowanie rozważyłaby Pani/Pan głosowanie na taką partię?” – pytali ankieterzy.

16,7 proc. osób odpowiedziało twierdząco, 21,7 proc., nie miało zdania, a opcję „nie” wybrało 61,6 proc. badanych. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 31 marca-1 kwietnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

