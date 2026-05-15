Kukiz z rezygnacją o swojej przyszłości. „Neoarystokracja z ciemnym ludem w tle”

Lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz już od ponad dekady próbuje wpłynąć na polską scenę polityczną i zmienić ją zgodnie ze swoją wizją. Nie kryje jednak, że w pojedynkę niewiele w tej kwestii zdziała i bierze pod uwagę kapitulację.

Paweł Kukiz szuka politycznych partnerów. Wymienił dwa nazwiska

– Ja rozmawiam ze wszystkimi, i z Mateuszem Morawieckim, i z Przemkiem Wiplerem. Ze wszystkimi, którzy są mi bliscy światopoglądowo i którzy są otwarci na te zmiany, o jakich mówiłem – przekazał dziennikarzom Kukiz. – Ja zatańczę w każdej partii, która zechce wprowadzić zmiany ustrojowe, o których mówię od lat – zapewniał.

Wśród postulowanych przez Kukiz zmian są m.in. nowa ordynacja wyborcza, obniżenie progów w lokalnych referendach, zmiana konstytucji czy wybieranie sędziów pokoju przez obywateli. – Biorę pod uwagę też plan taki, że niestety będę musiał się poddać, bo jeżeli nie znajdę partnera do tego tańca ustrojowego, reformatorskiego, to sam po prostu wiem, że niczego nie osiągnę – powiedział otwarcie.

Kukiz powoli się poddaje? „Trudno ten stan rzeczy naruszyć”

Kukiz zauważa, że bez sojuszników będzie musiał stworzyć własne listy wyborcze. Jak tłumaczył, do tego zadania potrzebowałby życzliwych mediów, pieniędzy i struktur partyjnych. – Ja tego nie mam. Nie dostaję pieniędzy z subwencji, a do mediów poza bardzo prawicowymi, czyli Republiką, jestem zapraszany sporadycznie – przyznał.

Doświadczony polityk nie krył pewnej rezygnacji. Przyznał, że powoli godzi się z rzeczywistością. – Trudno ten stan rzeczy naruszyć, bo godzi to w system oligarchii, tej neoarystokracji w Polsce z ciemnym ludem w tle. Tyle – stwierdził.

