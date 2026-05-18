Znane losy telewizji Kanału Zero. Jeden z prowadzących wygadał się na antenie

Tomasz Kammel poinformował w Kanale Zero, że w środę 20 maja wystartuje Kanał Zero TV. Żadne inne szczegóły nie zostały przekazane. Rzecznik prasowy Orange Polska w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zaznaczył, że jeśli tak się stanie, to program zostanie włączony w telewizji od Orange. 7 maja w miejscu dotychczasowej planszy kontrolnej na transponderze Cyfrowego Polsatu pojawiła się animacja znana już z testowej pozycji Kanał Zero TV na transponderze CANAL+.

Wcześniej wyświetlane tam były kolorowe pasy. Oznaczałoby to, że to Grupa Polsat Plus, a nie Canal+ zajmie się dystrybucją Kanału Zero TV. W ostatnim czasie przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „skierowała pismo do spółki Kanał Zero TV z prośbą o informację, czy rozpoczęła nadawanie programu »Kanał Zero TV« zgodnie z warunkami koncesji”.

Kanał Zero TV rozpocznie regularną emisję 20 maja. Podziałało pismo z KRRiT?

Nadawca miał „siedem dni na udzielenie odpowiedzi na pismo KRRiT”. Sprawa dotyczyła koncesji. Kanał Zero TV pierwotnie rozpowszechnianie programu miał rozpocząć do 10 stycznia. W połowie grudnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodziła się na wydłużenie terminu o miesiąc. Spółka miała zacząć nadawać na początku lutego. Pojawiła się nawet ramówka na pierwsze dni i godzina rozpoczęcia emisji, ale pod koniec stycznia Krzysztof Stanowski przekazał, że start ulegnie opóźnieniu.

Dziennikarz wyjaśniał, że stano się „z przyczyn, na które nie ma najmniejszego wpływu”. Poszło o brak podpisania umowy z brokerem reklamowym. Założyciel Kanału Zero przekonywał, że zwłoka wyniesie najpóźniej dwa miesiące. – Telewizja w naszym biznesplanie na ten rok była takim bonusem, nie niczym znaczącym, zresztą ona wystartuje – skomentował z kolei w połowie lutego Stanowski.

