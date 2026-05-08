Burza po słowach Stanowskiego. Jachira nie pozostała dłużna

W połowie kwietnia Konrad Berkowicz wywołał skandal po tym, jak skrytykował w Sejmie działania izraelskich władz. Polityk Konfederacji pojawił się na mównicy z flagą Izraela, na której widniała swastyka.

Poseł uzasadniał swoją akcję zbrodniami wojennymi popełnianymi przez armię Izraela w Strefie Gazy i Libanie. W efekcie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ukarał go odebraniem części uposażenia.

Klaudia Jachira o akcji Konrada Berkowicza

Pod adresem Konrada Berkowicza popłynęło mnóstwo głosów krytyki, zarówno ze strony polityków, jak i m.in. ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a.

Oburzenia nie ukrywała także Klaudia Jachira. – To było niesmaczne. Uważam, że Sejm nie jest miejscem na takie akcje. Zrównywanie narodu żydowskiego z autorytarnymi i obrzydliwymi rządami Benjamina Netanjahu i obciążanie za to wszystkich obywateli jest dużą manipulacją i krzywdą – stwierdziła posłanka w Kanale Zero. – Nigdy nie jest winny cały naród. Nie można obciążać wszystkich Polaków za winy Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska – dodała.

Stanowski wypomniał Jachirze niewygodny fakt z przeszłości

Te tłumaczenia nie przekonały Krzysztofa Stanowskiego. – Znacznie mniej mnie oburza pokazanie flagi Izraela ze swastyką, niż pokazanie flagi Polski ze swastyką. Uważam, że pani zhańbiła polską flagę, że na to są paragrafy, że dziwię się, że pani za to nigdy nie odpowiedziała i dziwię się, jak można wpaść na pomysł, żeby na biało-czerwonej fladze, za którą Polacy umierali, za którą przelewali krew, nabazgrać swastykę. To nie mieści mi się w głowie, że może to zrobić posłanka – ripostował prezenter.

W odpowiedzi Klaudia Jachira wtrąciła, że w tym czasie nie miała jeszcze poselskiego mandatu.

Akcja, o której wspomniał Krzysztof Stanowski, miała miejsce w 2019 roku. Klaudia Jachira zamieściła w mediach społecznościowych nagranie zatytułowane Ojczyzn w potrzebie, na którym trzymała w rękach biało-czerwoną flagę z namalowanym symbolem swastyki. Polityczka ostro recenzowała w ten sposób pomysł utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej i chciała pokazać, co członkowie formacji rzekomo powinni mieć w swoim wyposażeniu.

Czytaj też:

Coraz bliżej startu kanału telewizyjnego Stanowskiego. Są nowe informacje