Ważą się losy telewizji Kanału Zero. KRRiT wskazuje na główny problem

Kanał Zero TV powinien rozpocząć nadawanie do 10 lutego 2026 r. Pierwotnie miało się to stać na początku lutego, ale do startu nie doszło w ostatniej chwili z powodu braku podpisania umowy z brokerem reklamowym. Krzysztof Stanowski zapewniał, że opóźnienie wyniesie miesiąc, maksymalnie dwa.

Zgodnie z art. 38, ustęp 1, punkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji cofnięcie koncesji jest możliwe w przypadku „jeżeli nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich, lub niektórych stacji nadawczych”.

Kanał Zero TV wciąż nie wystartował, szefowa KRRiT wysłała pismo. Co z cofnięciem koncesji?

„Chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy” – podkreślono dalej.

Rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Anna Ostrowska przekazała portalowi satkurier.pl, że szefowa KRRiT Agnieszka Glapiak „skierowała pismo do spółki Kanał Zero TV z prośbą o informację, czy rozpoczęła nadawanie programu »Kanał Zero TV« zgodnie z warunkami koncesji”. Rzecznik dodała, że „nadawca ma siedem dni na udzielenie odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”.

Kanał Zero TV nie nadaje, KRRiT wysłała pismo. Nieoficjalny termin startu regularnej ramówki

Jak podkreślono „dokument nie ma jednak charakteru formalnego wezwania – nie wskazano w nim żadnych sankcji ani terminów naprawczych”. „Jest to jedynie prośba o przedstawienie stanu faktycznego, mająca na celu zebranie informacji oraz poznanie stanowiska nadawcy wobec prowadzonej emisji” – podsumowano. Oficjalna data rozpoczęcia regularnej emisji kanału Zero TV nie jest obecnie potwierdzona, ale pada termin 1 czerwca.

