Cztery osoby miały wejść do Warty. Jest finał akcji poszukiwawczej

Służby zakończyły akcję poszukiwawczą, która była prowadzona w okolicach Parku Szelągowskiego nad Wartą w Poznaniu. Na miejscu pracowały m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadziły poszukiwania przy użyciu sonarów. Teren był też patronowany przy użyciu sonarów.

Koniec akcji poszukiwawczej na Warcie w Poznaniu

Działania były prowadzone w odpowiedzi na zgłoszenie, z którego wynikało, że do Warty weszły cztery osoby. Jedna z nich miała wyjść o własnych siłach i zawiadomić służby. Jak podaje rmf24.pl, zgłaszająca miała w organizmie dwa promile alkoholu. – Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki – przekazał reporterowi RMF FM podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Służby weryfikują, czy zgłoszenie kobiety było uzasadnione. W działania, które zostały zainicjowane na jej zgłoszenie, zostało zaangażowanych ok. 10 jednostek straży pożarnej.

