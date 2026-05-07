Paweł Kukiz o nowej konstytucji: „To jedna z piękniejszych wiadomości od wielu lat”

Najnowszy odcinek podcastu „Rozmowa Wprost”:



Stara konstytucja do „zaorania”? Kukiz zaprzecza

Paweł Kukiz odniósł się w rozmowie do pomysłu prac nad nową konstytucją. Jak podkreślił, informację o powołaniu zespołu do spraw zmiany lub przedyskutowania konstytucji przyjął z dużym zadowoleniem.

– To była jedna z piękniejszych wiadomości od wielu, wielu lat – powiedział we „Wprost” Kukiz.

Polityk zaznaczył jednak, że nie chodzi mu o „zaoranie” obecnej ustawy zasadniczej. Według niego potrzebna jest przede wszystkim poważna rozmowa o kilku kluczowych obszarach funkcjonowania państwa.

Wśród nich wymienił m.in. doprecyzowanie, czy Polska ma funkcjonować w modelu prezydenckim, czy kanclerskim, a także dyskusję nad ordynacją wyborczą. Kukiz wskazywał na konieczność rozważenia modelu większościowego lub mieszanego zamiast obecnego systemu partyjnego.

Czym ma się różnić nowa konstytucja od starej?

Jednym z ważnych tematów, które, jak zapowiedział, chce podnosić w pracach nad nową konstytucją, jest również zwiększenie obywatelskiej kontroli nad sądami. W tym kontekście mówił o sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli.

Kukiz zwrócił także uwagę na referenda. Jego zdaniem obywatele powinni mieć większą możliwość kontrolowania władzy na co dzień, a obecny próg frekwencyjny w referendach może działać jak „próg zaporowy”. Polityk sugerował, że warto rozważyć albo jego obniżenie, albo dostosowanie wysokości progu do wagi konkretnej sprawy.

– Zamierzam pilnować tych kluczowych spraw: czy system prezydencki, czy kanclerski, jaka ordynacja wyborcza, co z referendami i reforma sądów w takim kierunku, by były pod kontrolą obywatelską – mówi.

Kukiz podkreślił jednocześnie, że nie uważa się za osobę, która miałaby samodzielnie pisać konstytucję. Jak stwierdził, nie jest konstytucjonalistą, a jego rola ma polegać raczej na wskazywaniu tematów ważnych z punktu widzenia obywateli.

Nowa konstytucja, stary spór polityczny

W rozmowie odniósł się też do krytyki samej idei prac nad nową konstytucją. Jego zdaniem błędem jest odmawianie dyskusji tylko dlatego, że inicjatywa pochodzi z określonego obozu politycznego.

– Każdemu politykowi powinno chodzić przede wszystkim o dobro wspólnoty – powiedział Kukiz, dodając, że obecna konstytucja dzieli Polaków na dwa zwalczające się obozy.

Poseł przekonywał, że nawet jeśli dziś nie ma większości potrzebnej do uchwalenia nowej konstytucji, warto przygotować projekt lub zarys zmian. Taki dokument, jak mówił, mógłby w przyszłości stać się punktem wyjścia do poważnej debaty.

– Zrobiłem. Proszę, to leży na stole. Dyskutujmy to – tak Kukiz opisał sens przygotowania propozycji zmian, nawet jeśli ich uchwalenie nie jest obecnie przesądzone.

W dalszej części rozmowy polityk tłumaczy, że dyskusja o konstytucji nie powinna być sprowadzana do politycznego hasła. Według niego chodzi o szersze pytanie: dlaczego państwo źle funkcjonuje, dlaczego spór publiczny jest tak zaogniony i dlaczego obywatele mają ograniczony wpływ na władzę.

– Należy po prostu rozpocząć dyskusję nad tym, dlaczego państwo źle funkcjonuje – stwierdził.

Czytaj też:

Jak prezydent bawi się państwem. Rada Nowej Konstytucji z błędami na starcieCzytaj też:

Józef Zych: Nie informowałem nikogo w PSL. Nie muszę takich kroków uzgadniać