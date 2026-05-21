Były poseł zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo Prokuratury Europejskiej

CBA zatrzymało Jacka Ż. do śledztwa Prokuratury Europejskiej – poinformował Mariusz Gierszewski. To były poseł i jeden z założycieli oraz liderów Polski Razem, a także Porozumienia i Partii Republikańskiej.

W czerwcu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie oddała Prokuraturze Europejskiej dwa śledztwa dotyczące programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę w sumie 200 milionów złotych. Programy powiązane były z funduszami europejskimi. W śledztwach przesłuchiwano m.in. Adama Bielana.

„To zapewne nie koniec, bo przecież tam gdzieś za rogiem jest wielbiciel politycznych kolacji…” – skomentował przewodniczący klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński. „Po kontroli z Michałem Szczerbą i zawiadomieniach do NIK i OLAF minęły trzy lata, ale są pierwsze zatrzymania. Z dokumentów i analiz wynika, że na pewno nie ostatnie! Powoli, lecz sprawiedliwie. Dziś pierwszy zatrzymany” – napisał z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Jacek Ż. to były radny Ligi Polskich Rodzin, PiS oraz PO. Z list ostatniej partii został posłem, ale zawieszono go w prawach członka klubu parlamentarnego za wielokrotne łamanie dyscypliny. Wkrótce opuścił Platformę Obywatelską. Był członkiem Partii Polska Razem i zasiadał w jej prezydium. Następnie Jacek Ż. był dwukrotnie posłem Prawa i Sprawiedliwości. W rządzie Mateusza Morawieckiego był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.

Kim jest Jacek Ż?

W marcu 2023 r. Jacek Ż. podał się do dymisji po ujawnieniu nieprawidłowości w nadzorowanym przez siebie NCBiR. Został też zawieszony prawach członka ugrupowani Partii Republikańskiej. Rezygnacja Jacka Ż. miała związek z podejrzeniami o nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odebrano mu pełnomocnictwo do nadzoru nad NCBiR.

Zagadkowa śmierć dyrektora w NCBiR. Nowe informacje z prokuratury

