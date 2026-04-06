Przez 225 lat widniał jako zaginiony. W końcu znaleziono jego szczątki

W 1801 roku okręt wojenny Dannebrog stanowiący część duńsko-norweskiej linii obrony przed flotą brytyjską stanął w porcie w Kopenhadze. Podczas bitwy okręt został poważnie trafiony, zapalił się i ostatecznie eksplodował. Teraz podwodni archeolodzy z Muzeum Łodzi Wikingów w Roskildeje w związku z budową sztucznej wyspy Lynetteholm okryli wrak dwupokładowego liniowca i szczątki poległych. Eksperci nie mają wątpliwości co do swojego wyczynu.

– Wymiary belek dokładnie odpowiadają zachowanym rysunkom statku, a datowanie dendrochronologiczne pokrywa się z rokiem budowy statku, czyli 1772 r. Stwierdzamy to więc z pewnością, która graniczy z absolutnością – powiedział Otto Uldum. Dodał, że bitwa morska pod Kopenhagą „stanowi kluczowe wydarzenie w historii Danii i do tej pory nikt nie zbadał jej z archeologicznego punktu widzenia”. – To naprawdę niezwykłe – przyznał.

Duńscy podwodni archeolodzy odkryli wrak okrętu. Dannebrog eksplodował w bitwie pod Kopenhagą

Starcie zostało dobrze udokumentowane, ale znacznie mniej uwagi poświęcono tym, którzy je przeżyli lub zginęli. Archeolodzy znaleźli m.in. dwie armaty, czy rzeczy osobiste należące do załogi: mundury oficerskie, buty i fragmenty odzieży, gliniane fajki, broń, a także fragment dolnej szczęki i kości, w tym żebra. Znaleziono również szczątki jednej z 19 osób figurujących jako zaginione. Łącznie załoga Dannebrog liczyła 357 osób, z czego 53 osoby zginęły na pokładzie okrętu.

Trzech rannych zmarło później w wyniku odniesionych obrażeń w ówczesnym szpitalu marynarki wojennej Sokvaesthuset. 48 mężczyzn po bitwie figurowało na liście „rannych, ale żywych”. Muzeum Łodzi Wikingów w Roskildeje podsumowało, że „badania archeologiczne w Dannebroge pozwalają spojrzeć nowym okiem na wydarzenie, które ukształtowało historię Danii i jej poczucie tożsamości”. Prace mają zakończyć się wiosną 2026 r.

