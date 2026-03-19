Kawałek historii na dnie Morza Egejskiego. Naukowcy odkryli coś wyjątkowego

Nurkowie badający wrak statku spoczywającego na dnie Morza Egejskiego trafili na niezwykłe znalezisko. Wśród szczątków jednostki, która zatonęła w 1802 roku, odnaleziono niewielki fragment marmuru – jak się okazuje, pochodzący z ateńskiego Akropolu.

Statek należał niegdyś do Thomasa Bruce’a, siódmego hrabiego miasta Elgin, zlokalizowanego w północno-wschodniej Szkocji. Okręt pełnił kluczową rolę w transporcie starożytnych rzeźb z Aten do Wielkiej Brytanii. O odkryciu poinformowało greckie Ministerstwo Kultury.

Drogocenne marmury na dnie morza. W tle spór o zwrot ładunku

Akropol w Atenach jest bez wątpienia jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. To właśnie tam znajduje się Partenon – świątynia poświęcona Atenie. Rzeźby wywiezione przez lorda Elgina przedstawiają sceny z mitologii greckiej, w tym narodziny wspomnianej bogini.

Do dziś nie ma pewności, czy nowo odkryty fragment pochodzi bezpośrednio z Partenonu, czy też może z innej części Akropolu.

Po katastrofie statku Elgin wysłało poławiaczy gąbek, którzy wydobyli znaczną część ładunku. W 1816 roku artefakty sprzedano Brytyjskiemu Muzeum w Londynie, gdzie znajdują się do dziś.

Od lat trwa spór o ich zwrot. Strona grecka twierdzi, że wywóz był nielegalny, ponieważ odbywał się w czasie, gdy kraj znajdował się pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Elgin utrzymywało natomiast, że działało za zgodą władz osmańskich.

Na statku znaleziono intrygujące przedmioty

Współczesne badania wraku prowadzone są od 2009 roku. Choć sam statek uległ znacznemu zniszczeniu, archeolodzy odnaleźli w nim wiele przedmiotów z XIX wieku. Wśród nich znalazł się zestaw szachów, fragmenty miedzianego poszycia oraz gliniane palenisko, którego niegdyś używała załoga statku.

Największe emocje budzi jednak odnaleziony fragment marmuru. To niewielki, trójkątny blok o wymiarach około 9,3 na 4,7 centymetra, zakończony czymś w kształcie kołka. Badacze określają takie elementy mianem „kropli”. Najprawdopodobniej był on częścią większej konstrukcji i mógł służyć do łączenia ze sobą kamiennych bloków.

Jak podaje portal livescience.com, naukowcy prowadzą dalsze badania wraku. Każde kolejne odkrycie może rzucić nowe światło na jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii związanych z kulturowym dziedzictwem Europy.

