Koniec spekulacji ws. koncesji dla TV Republika. W tle awantura i ważny protokół

Przypomnijmy – do ubiegłego roku TV Republika miała wpłacić na konto bankowe KRRiT niecałe 2 mln PLN. Mniej więcej tyle wynosi rata koncesyjna z prolongatą. Gdy pod koniec 2025 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (przewodniczącą organu jest Agnieszka Glapiak) dostrzegła, że pieniędzy od stacji Sakiewicza wciąż nie ma, zwróciła się do spółki, by ta przelała je do 15 stycznia 2026 r.

Przelew od TV Republika rzeczywiście wpłynął, ale nie cały – stacja wciąż winna jest KRRiT blisko milion złotych (dokładnie 900 tysięcy). Spółka chce, by ostatecznym terminem spłacenia zaległej raty był nie styczeń, ale czerwiec tego roku. Telewizja zaproponowała też, że będzie opłacała koncesję w ratach miesięcznych a nie rocznych i zapewniała niedawno KRRiT, że zrobi to do marca.

„GW” przypomina, że sytuacja finansowa stacji miała być „niepewna”, choć to jeden z ustawowych wymogów, by otrzymać koncesję na nadawanie MUX-8 (ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce). „Za” podjęciem decyzji takiej decyzji była większość członków KRRiT (tak głosowały cztery osoby ze składu).

Spięcie pomiędzy członkami KRRiT

Jak pisze dziennik, wśród głosujących „za” była Glapiak – szefowa KRRiT, Marzena Paczuska i Hanna Karp. A ponadto były przewodniczący organu – Maciej Świrski. Proces o przyznaniu koncesji trwać miał krótko – kilka tygodni. „GW” pisze, że konkurencyjna stacja – TVN24 – otrzymała tymczasem koncesję po 19 miesiącach, a Polsat – po ośmiu tyg.

Gazeta wskazała, że KRRiT ma obowiązek weryfikować nadawców pod kątem bezpieczeństwa. Tadeusz Kowalski – członek organu – był za tym, by przeprowadzić proces wobec wszystkich startujących w konkursie. Rada miała być natomiast na „nie” i oskarżyć przy tym Kowalskiego o to, iż „chce hamować proces".

Nie było żadnej argumentacji. Padła tylko uwaga, że „możemy teraz podjąć decyzję koncesyjną, a potem będziemy sprawdzali, komu ją daliśmy”. Odpowiedziałem, że „lepiej być mądrym przed szkodą”. Podnosiłem, że rada wykazuje się hipokryzją oraz brakiem należytej staranności w postępowaniu – zrelacjonował posiedzenie organu dla „GW” Kowalski.

