TV Republika bez koncesji? Sakiewicz w ostrym starciu z KRRiT

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji od miesięcy trwa spór o sposób opłacania koncesji przez TV Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza chce sama decydować o wysokości rat i terminach wpłat. W myśl obowiązujących przepisów całość opłaty koncesyjnej powinna być uiszczana raz do roku.

Do 1 września 2025 roku TV Republika powinna była uregulować drugą ratę koncesyjną w wysokości 1,79 mln zł wraz z odsetkami 129 tys. zł. W grudniu KRRiT odnotowała brak przelewu i nakazała wpłatę całości do 15 stycznia 2026 roku.Tomasz Sakiewicz przekazał, że stacja opłaciła koncesję naziemną do końca marca. Spora część kwoty nadal pozostaje nieuregulowana. TV Republika zaproponowała spłatę w czerwcu, lecz tylko 700 tys. zł i domagała się wprowadzenia miesięczne rat zamiast rocznych.

„Gazeta Wyborcza” przypomniała, że TV Republika była w niepewnej sytuacji finansowej w momencie, kiedy już zabiegała o koncesję na naziemne nadawanie na MUX-8. KRRiT przyznała ją większością czterech głosów.

W głosowaniu uczestniczył wówczas Maciej Świrski, obecnie zawieszony i oczekujący na rozprawę przed Trybunałem Stanu. Za przyznaniem koncesji opowiedziały się również osoby związane wcześniej z obozem rządzącym – Agnieszka Glapiak, Marzena Paczuska i dr Hanna Karp. Jedyny członek Rady niezwiązany z PiS, prof. Tadeusz Kowalski, wstrzymał się od głosu.

Wokół decyzji KRRiT pojawiło się mnóstwo krytyki, ponieważ w przypadku TV Republiki cały proces trwał zaledwie kilka tygodni. Inne stacje czekały na decyzję znacznie dłużej – TVN24 niemal 19 miesięcy a TVN Style 11.

KRRiT zignorowała w tym czasie negatywną opinię własnego departamentu finansowego o trudnej sytuacji TV Republika – Rada zlekceważyła ustawowe kryteria finansowe, które miały wpływ na ocenę wnioskodawcy – komentował prof. Tadeusz Kowalski.

W kwietniu 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił przyznanie koncesji, uznając decyzję KRRiT za podjętą z naruszeniem prawa i własnych uchwał. Sąd zwrócił uwagę m.in. na słowa Marzeny Paczuskiej, która w protokole podkreślała znaczenie protestów społecznych przy przyznawaniu koncesji i stawiała je ponad znaczenie przepisów prawnych.

Kolejne posiedzenie KRRIT zaplanowano na 18 lutego 2026 roku. Zostanie wówczas rozpatrzony apel TV Republika o zmianę harmonogramu płatności z rocznych rat na miesięczne.

Tymczasem Tomasz Sakiewicz we wpisie w mediach społecznościowych zwrócił się z prośbą o „wskazanie zasad ewentualnego zwrotu poniesionych nakładów związanych z wykorzystaniem infrastruktury nadawczej, działaniami promocyjnymi oraz szkoleniami niezbędnymi do realizacji obowiązków koncesyjnych”.

