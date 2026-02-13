Najnowszy wpis prezesa TV Republika o sprawie koncesji. „Nieuzasadnione konsekwencje finansowe”

Tomasz Sakiewicz w mediach społecznościowych zabrał głos w związku z „nieprawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającym decyzje o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie MUX-8, w tym koncesji udzielonej Telewizji Republika”.

Prezes TV Republika w imieniu zarządu „ponownie zwrócił się do KRRiT z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących sposobu rozliczenia kosztów poniesionych przez nadawcę w związku z realizacją obowiązków wynikających z przyznanej koncesji, w przypadku ewentualnego utrzymania w mocy ww. rozstrzygnięcia przez sąd drugiej instancji”.

Prezes TV Republika o koncesji dla stacji. Domaga się wskazania w szczególności trzech rzeczy

Sakiewicz domaga się wskazania w szczególności trzech rzeczy: 1) zasad ewentualnego zwrotu poniesionych przez nadawcę nakładów związanych z wykorzystaniem infrastruktury nadawczej, działaniami promocyjnymi oraz szkoleniami niezbędnymi do realizacji obowiązków koncesyjnych, 2) trybu oraz podstaw prawnych ewentualnego zwrotu opłat uiszczonych z tytułu udzielonej koncesji oraz 3) wpływu aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na ważność podejmowanych przez nią rozstrzygnięć.

„Zwracamy uwagę, że Telewizja Republika S.A. przyjęła koncesję w dobrej wierze, działając w przekonaniu o jej zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym. W związku z tym ewentualne negatywne skutki prawne wynikające z rozstrzygnięć zapadłych w toku postępowań sądowych nie powinny obciążać nadawcy, który realizował obowiązki wynikające z decyzji organu regulacyjnego” – brzmi fragment wpisu Sakiewicza.

TV Republika bez koncesji? Prezes Tomasz Sakiewicz zwrócił się do KRRiT

„Jednocześnie informujemy, że Telewizja Republika S.A., mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości nadawania oraz stabilności prawnej prowadzonej działalności, dokonała wpłaty kolejnej raty opłaty koncesyjnej obejmującej okres do końca kwietnia br. Mamy nadzieję, że powyższe działania umożliwią wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości w sposób nienarażający żadnej ze stron na nieuzasadnione konsekwencje finansowe” – podsumował Sakiewicz.

