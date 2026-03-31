Tusk i Kaczyński dostali ważną odpowiedź. W tle dwie decyzje. Nowy sondaż

Najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony po ogłoszeniu projektu „CPN”, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Wszystkie partie rządzące zanotowały w tym badaniu lekki wzrost poparcia. Notowania Koalicji Obywatelskiej poprawiły się o 2,3 punkty procentowe w porównaniu do sondażu z lutego, a obecnie wynoszą 32,4 proc.

Najnowszy sondaż partyjny. Partia Brauna traci najwięcej

Lewica awansowała na czwarte miejsce (7,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.), a PSL nadal znajduje się pod progiem wyborczym (poparcie wzrosło z 4,2 proc. na 4,5 proc.). Polska 2025 także zaliczyła progres, ale jej poparcie wciąż mieści się w granicach błędu statystycznego (wzrost z 1,5 proc. na 1,8 proc.).

Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 24,5 proc. respondentów (wzrost o 2,4 pkt proc.). Co ciekawe, sondaż został przeprowadzony po tym, jak Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Najniższy stopień podium należy do Konfederacji (13,4 proc., spadek o 0,4 pkt proc.), a na piąte miejsce spadła Konfederacja Korony Polskiej (7,5 proc., spadek o 1,7 pkt proc.). Partia Razem odnotowała poparcie na poziomie 2,9 proc. (spadek z 3,4 proc.). 5,1 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosuje.

Wybory parlamentarne. Jaka byłaby frekwencja?

W badaniu sprawdzono także, jaka byłaby frekwencja w wyborach parlamentarnych, jeżeli odbywałyby się w najbliższą niedzielę. 53,7 proc. ankietowanych zdecydowanie planuje skorzystać z prawa do oddania głosu, w tym 43,6 proc. – zdecydowanie tak, a 10,1 proc. – raczej tak. 41,8 proc. deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach, w tym 25,6 proc. jest o tym przekonanych, a 16,2 proc. raczej składania się do takiego decyzji.

Czytaj też:

Polacy wybrali najgorszego ministra rządu Tuska. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Polacy odwracają się od Karola Nawrockiego? Ten sondaż daje do myślenia