Rewolucja na Węgrzech? Ten ruch Kaczyńskiego wywołał burzę

Wybory parlamentarne na Węgrzech zbliżają się wielkimi krokami. Jeden z możliwych scenariuszy zakłada, że w Budapeszcie dojdzie do politycznej rewolucji a Viktor Orban po wielu latach będzie musiał oddać władzę.

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Republikon, opozycyjna partia TISZA ma aktualnie 6 pkt proc. przewagi nad rządzącym Fideszem. Formację Petera Magyara popiera 37 proc. respondentów, natomiast ugrupowanie Viktora Orbana może liczyć na 31 proc. głosów. Warto jednak zwrócić uwagę na ogromny odsetek wyborców niezdecydowanych, który wynosi aż 23 proc.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Nawrocki wsparł Orbana

Tymczasem Viktor Orban na ostatniej prostej przed wyborami może liczyć na wsparcie części polskich polityków. Wizytę w Budapeszcie złożył Karol Nawrocki. Prezydent spotkał się z premierem Węgier a po rozmowach zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że „my Polacy, kochamy Węgrów, a nienawidzimy zbrodniarza wojennego Władimira Putina”.

„Rosja będzie dla nas zawsze zagrożeniem, Węgry odwiecznym przyjacielem” – zapewnił prezydent. Do wpisu dołączyć zdjęcia z szefem węgierskiego rządu. Słowem nie wspomniano o zażyłych relacjach, jakie łączą Viktora Orbana z prezydentem Rosji.

Orban może stracić władzę na Węgrzech. Kaczyński rusza na pomoc

Ciepłych słów pod adresem premiera Węgier nie szczędził Jarosław Kaczyński. Prezes PiS udzielił wywiadu prorządowemu węgierskiemu tygodnikowi „Mandiner”, w którym stwierdził, że wraz ze zwycięstwem Fideszu i powrotem do władzy PiS oraz zwycięstwem prawicy we Francji, mogłaby powstać siła, która zmieniłaby Europę.

– To konieczne, bo Unia Europejska przeżywa kryzys, który może doprowadzić do jej upadku. My sobie tego nie życzymy, ale chcemy Unii, która będzie mechanizmem koordynacji polityki krajów suwerennych – stwierdził polityk.

W dalszej części rozmowy Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Donalda Tuska i szefa TISZY Petera Magyara. Prezes PiS przekonywał, że „wygrana opozycji na Węgrzech doprowadzi do upadku praworządności, podobnie jak ma to miejsce w Polsce”.

Wybory na Węgrzech. Sikorski krytykuje Kaczyńskiego

Suchej nitki na prezesie PiS nie zostawił Radosław Sikorski. – Uważam, że Jarosław Kaczyński podejmuje tę interwencję niezgodnie z polskim interesem narodowym – ocenił szef MSZ.

– Viktor Orban blokuje wypłatę dwóch miliardów złotych na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego, blokuje 20. pakiet sankcji na Rosję, za wszelką cenę chce nadal kupować ropę z Rosji i jest najbardziej skorumpowanym i najbardziej prorosyjskim politykiem w Europie – wyliczał.

Czytaj też:

Manewry Tuska i Kaczyńskiego się opłaciły. Sondaż nie zostawia złudzeńCzytaj też:

Problem w otoczeniu Nawrockiego. Do akcji wkroczyła prokuratura