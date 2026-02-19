Wielkie zmiany u Jarosława Kaczyńskiego. Tyle jego sąsiedzi zapłacili za nieruchomość

Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) to baza zawierająca dane o cenach transakcyjnych nieruchomości, które były przedmiotem sprzedaży. Jest prowadzona przez powiaty na podstawie ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Rocznie trafiało tam ok. 700 tys. transakcji. Dane były jawne, ale dostęp do nich wymagał opłat. Od 13 lutego ceny transakcyjne (czyli takie, po których sprzedawane zostały mieszkania) w końcu zostały ujawnione.

Udostępnione niedawno dane są przerabiane na przyjazne dla użytkowników bazy. Ceny poszczególnych mieszkań można znaleźć np. na Deweloperuchu lub portalu mojgeoportal.pl, który został stworzony przez byłego Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego. Pojawiły się tam również dane historyczne. I tak można np. sprawdzić, za ile została zakupiona druga część bliźniaka, w której mieszka Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński będzie miał nowych sąsiadów na Żoliborzu. Ile jest warte ich mieszkanie?

Z danych wynika, że za działkę o pow. 341 metrów kwadratowych zapłacono 2,3 miliona złotych, a do transakcji doszło w marcu 2024 r. Młoda rodzina na terenie nieruchomości prowadzi prace remontowe, które sprawiły, że prezes PiS musiał na ich czas wyprowadzić się z domu. Kaczyński tymczasowo wprowadził się do swojego brata ciotecznego Jana Marii Tomaszewskiego.

Dane pozwalają m.in. porównywać wartość nieruchomości znajdujących się w okolicy. Z oświadczenia majątkowego lidera Prawa i Sprawiedliwości wynika, że jego dom jest szacowany na ok. 2,2 mln zł. Dowodzi to, że jego wartość nie jest oderwana od realiów. Przy okazji oświadczeń majątkowych czasem dochodziło do takich sytuacji, że politycy podawali wartość nieruchomości w momencie zakupu, która po jakimś czasie nawet wielokrotnie zmieniała swoją wartość.

