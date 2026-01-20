Wielkie zmiany u Jarosława Kaczyńskiego. Sąsiedzi komentują

Jarosław Kaczyński od wielu lat jest mieszkańcem warszawskiego Żoliborza. Z oświadczenia majątkowego prezesa PiS wynika, że jest w jednej trzeciej właścicielem 150-metrowego bliźniaka.

Szacowana wartość nieruchomości to blisko 2,2 mln złotych. – Moi rodzice po ślubie otrzymali pieniądze od ciotki mojego ojca, która była zamożna i bezdzietna. Za te pieniądze wyremontowali spalony dom na Żoliborzu – opowiadał przed laty polityk.

Zmiany u Kaczyńskiego. Tymczasowo zamieszkał z kuzynem

Druga część bliźniaka od dłuższego czasu stała pusta. Sytuacja zmieniła się pod koniec ubiegłego roku. – Od 15 lat nic tam się nie działo. Pamiętam, że przez jakiś czas wisiała tabliczka spółki Srebrna związanej z Prawem i Sprawiedliwością – komentował na łamach „Faktu” jeden z sąsiadów prezesa PiS. Inna sąsiadka dodawała, że „właściciel próbował wielokrotnie sprzedać nieruchomość, ale nie udawało mu się z powodu wyjątkowo wysokiej ceny”.

W połowie listopada w drugiej połówce bliźniaka rozpoczęły się prace remontowe. Po ich zakończeniu do domu ma się wprowadzić młoda rodzina z dziećmi.

Nowa właścicielka przyznała, że od dawna szukała domu w okolicy a takich ofert jest bardzo niewiele. – Mieszkamy na Żoliborzu od lat i nie chcieliśmy się stąd wyprowadzać. Tu nasze dzieci mają szkołę, a znalezienie odpowiedniego metrażu w tej dzielnicy graniczy z cudem. Ta oferta po prostu spełniła nasze oczekiwania – tłumaczyła.

Jarosław Kaczyński tymczasowo zamieszkał z kuzynem

Na czas remontu Jarosław Kaczyński zamieszkał u swojego kuzyna na warszawskiej Pradze. - Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – opowiadał w rozmowie z „Super Expressem” Jan Maria Tomaszewski.

Na razie nie wiadomo, kiedy prezes PiS będzie mógł wrócić do swojego domu. Prace remontowe cały czas trwają i nie zostały wstrzymane mimo mocno zimowych warunków, które od wielu dni panują w Warszawie. – Na razie robimy gruntowny remont. Budynek jest z lat 50., więc konieczna jest wymiana instalacji, okien, będzie rozbudowa w bok – podkreślała nowa właścicielka.

