Nowe oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Taki zapis to nowość

Na stronie Sejmu zostały opublikowane oświadczenia majątkowe posłów za 2025 r. Zbigniew Ziobro poinformował, że zgromadził 260 tys. zł i ok. 800 euro oszczędności.

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Tyle ma nieruchomości

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w dokumencie wskazał także, że z tytułu prawnego własność hipoteczna posada dom jednorodzinny o powierzchni mieszkalnej 133,15 m2 wraz z położonymi na działce budynkiem gospodarczym o powierzchni ok. 30 m2 i domkiem letniskowo-gospodarczym o powierzchni 34,56 m2 o wartości 950 tys. zł.

Polityk posiada również działkę rolną o powierzchni 73 arów o wartości 175 tys. zł (własność hipoteczna), działkę leśno-rolną o powierzchni 1,1 ha o wartości 140 tys. zł (własność hipoteczna) oraz działkę leśno-rolną o powierzchni 1,4 ha o wartości 170 tys. zł (własność hipoteczna). W punkcie dotyczącym dochodów Zbigniew Ziobro wskazał: uposażenie poselskie (blisko 142 tys. zł) oraz dietę parlamentarną (ponad 44 tys. zł).

Ziobro o „sfabrykowanych zarzutach”. Niecodzienny zapis w oświadczeniu majątkowym

Zbigniew Ziobro w jednym z punktów w dokumencie zamieścił komentarz. „Gdy przebywałem poza Polską na oficjalnej konferencji w Budapeszcie, zostałem zaskoczony sfabrykowanymi zarzutami oraz wnioskiem o moje aresztowanie złożonym w kraju. W obliczu licznych nadużyć i przypadków łamania prawa, które pozbawiły mnie w Polsce realnej szansy na uczciwy proces, podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą. Nie dysponowałem wówczas na Węgrzech większymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mi zorganizować obronę. Nie mogłem samodzielnie pokryć jej kosztów” – czytamy.

Przypomnijmy – śledczy stoją na stanowisku, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny miał popełnić 26 przestępstw. Do dziś Ziobrze nie postawiono jednak formalnie zarzutów w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w rozdysponowaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

„Dlatego zwróciłem się o pomoc w sfinansowaniu obrony do Fundacji Instytut Polski Suwerennej. W związku z tym zobowiązałem się, że gdy będę dysponował odpowiednimi środkami, zwrócę Fundacji całość poniesionych kosztów obrony oraz dodatkowo kwotę odpowiadającą 50 proc. tych kosztów. Koszty obrony poniesione przez Fundację w 2025 roku wyniosły 57 000 złotych netto. Kwota ta zostanie przeze mnie zwrócona Fundacji i powiększona o dodatkowe 50 proc. Kwota zwrotu na ten rok, którą poniosę, wynosi 85 500 złotych” – oświadczył Zbigniew Ziobro. Na zakończenie dodał, że „12 listopada 2025 roku zajęte zostały środki pieniężne na jego rachunku bankowym, a także jego nieruchomości”.

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