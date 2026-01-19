Nawrocki pomógł Ziobrze zdobyć azyl? Wymowna reakcja z Pałacu

Zbigniew Ziobro oraz jego żona Patrycja Kotecka zostali objęci międzynarodowym azylem politycznym na Węgrzech. Tymczasem z ustaleń Prokuratury Krajowej wynika, że były minister sprawiedliwości mógł popełnić nawet 26 przestępstw.

Główne zarzuty dotyczą wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości na osobisty użytek polityków Suwerennej Polski. Nieprawidłowości mają dotyczyć nawet 150 mln złotych.

Wątek Nawrockiego w sprawie azylu Ziobry. Jest komentarz z Pałacu

Kwestia azylu wywołała falę komentarzy. W mediach społecznościowych zaroiło się od plotek, że współpracownicy Zbigniewa Ziobry twierdzą, że bardzo dużą rolę w uzyskaniu azylu na Węgrzech odegrał Karol Nawrocki – że prezydent był osobiście zaangażowany w to, żeby pomóc politykowi PiS w uzyskaniu azylu.

Do tych sugestii w rozmowie z TVP Info odniósł się Alvin Gajadhur, jeden z doradców głowy państwa. – Karol Nawrocki nie pomagał w przyznaniu azylu panu ministrowi Ziobrze. To jest tak naprawdę pytanie do premiera Orbana, jak został ten azyl przyznany, bo to jest kwestia Węgier — tłumaczył.

Współpracownik Karola Nawrockiego ocenił, że „azyl dla byłego ministra to znak, że Węgry widzą, że w Polsce jest demolowany ustrój państwa przez premiera Donalda Tuska i można mieć wątpliwości, czy Zbigniew Ziobro mógłby tutaj liczyć na uczciwy proces”. Następnie Alvin Gajadhur przekonywał, że „cała sprawa to nagonka na Zbigniewa Ziobrę i jego rodzinę”.

Nawrocki ułaskawi Ziobrę? Rzecznik prezydenta komentuje

Nie jest to pierwszy raz, gdy w mediach pojawia się wątek pomocy dla Zbigniewa Ziobry od Karola Nawrockiego. W listopadzie 2025 roku w kuluarach przewijały się pytania, czy prezydent zdecydowałby się na ułaskawienie byłego ministra sprawiedliwości.

Do sprawy odniósł się rzecznik głowy państwa. – Zbigniew Ziobro nie jest osobą skazaną, nie postawiono mu jeszcze zarzutów – podkreślił Rafał Leśkiewicz. Dopytywany, czy prezydent ma zamiar namówić polityka PiS na powrót do Polski, współpracownik Karola Nawrockiego odparł, że jest to jego samodzielna decyzja.

– Prezydent może podjąć decyzję o ułaskawieniu dopiero wówczas, kiedy są postawione zarzuty. W momencie, gdy toczy się proces, na każdym etapie głowa państwa może podjąć decyzję o ułaskawieniu – wyjaśnił Rafał Leśkiewicz.

