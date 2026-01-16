Orbán ryzykował, dając Ziobrze azyl? Może go to słono kosztować

Zdaniem redakcji Deutsche Welle szef węgierskiego rządu usiłuje doprowadzić do tego, by prawicowi populiści mieli większość w Parlamencie Europejskim. Orbán ma kierować się dwoma celami – chce zrewolucjonizować UE lub osłabić związek państw demokratycznych.

Jednocześnie wysyła sygnał do swoich sojuszników, którzy dążą z nim do tych samych celów, że w sytuacjach kryzysowych mogą na niego liczyć – tak, jak Nikoła Gruewski, były premier Macedonii, skazany blisko dekadę temu za korupcję (wyrok prawomocny), który w pewnym momencie uciekł, jak przypomina DW, do ambasady Węgier. Stamtąd dyplomaci Orbána zabrali go i bezpiecznie przetransportowali do ojczyzny – przez terytoria państw takich jak Czarnogóra czy Serbia. Następnie ogłoszono, że otrzymał on ochronę międzynarodową. To samo ma miejsce w przypadku byłego ministra sprawiedliwości, który kilka dni temu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych (platformy X), że Węgry zdecydowały o przyznaniu mu azylu politycznego.

DW wskazuje, że za trzy miesiące na Węgrzech dojdzie do wyborów parlamentarnych. Dziennikarze zauważają, że sprawa, którą opozycja do Fideszu Orbána (Węgierskiego Związku Obywatelskiego) „gra” nieustannie w przestrzeni medialnej, bo działa to na opinię publiczną, dotyczy „systemu obecnego premiera, opartego na korupcji i nepotyzmie”. Zdaniem redakcji Deutsche Welle to, że kraj udziela ochrony podejrzanym politykom lub przestępcom (mowa o – kolejno – Ziobrze i Gruewskim), może wpłynąć na niezdecydowanych obywateli uprawnionych do głosowania. Ci, kwietniu 2026 roku, zamiast postawić „x” przy politykach Fideszu, mogą „krzyżyk” nakreślić przy przedstawicielach TISZY Pétera Magyara. Według niektórych sondaży lider Partii Szacunku i Wolności ma największe szanse, by przejąć władzę w państwie.

Zbigniew Ziobro wybrał niefortunny moment na azyl?

Wracając na chwilę do byłego, polskiego prokuratora generalnego w kontekście wyborów na Węgrzech. Również i jego sytuacja – z bezpiecznej – stać może się mało komfortowa, gdyby doszło do przejęcia władzy przez opozycję.

– Gdyby do tego doszło, to myślę, że mogłoby wpłynąć to na sytuację byłego ministra. Więc czas [moment uzyskania przez niego azylu politycznego] jest naprawdę niefortunny, bo oznacza jedynie trzy miesiące względnego bezpieczeństwa. Myślę, że Zbigniew Ziobro rozważa to, iż wcześniej czy później być może będzie musiał skonfrontować się z wymiarem sprawiedliwości. Ostatecznie ścieżka prawna po polskiej stronie jest jeszcze długa, [były szef MS] ma jeszcze m.in. możliwość odwołania się do instytucji międzynarodowych –wskazuje w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” ekspertka politologii – Agnieszka Kasińska-Metryka.

Czytaj też:

Tak Polacy oceniają Nawrockiego i Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeńCzytaj też:

Tak córka Jurka Owsiaka wspiera WOŚP. Wyjątkowa inicjatywa