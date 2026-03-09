Pilne oświadczenie Karola Nawrockiego. Zdecydował ws. 10 ustaw. „Wśród nich projekt szczególny”

Nawrocki podpisał 10 ustaw. „Wśród nich jest projekt szczególny” – zaznaczyła głowa państwa.
Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w poniedziałek (9 marca) przed południem, że złożył podpis pod 10 ustawami, które znalazły się na jego biurku.
„Szczególnym projektem”, jak określił jedną z ustaw, jest ta o obronie polskiej wsi. – To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury – podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli [miejscowość na Zachodnim Pomorzu – przyp. red.] – powiedział.
Wkrótce więcej informacji...
Źródło: WPROST.pl / X/Kancelaria Prezydenta RP