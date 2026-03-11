Sawicki o Czarnku: Udawane prostactwo, używa języka jak spod budki z piwem

Namaszczony na przyszłego premiera PiS Przemysław Czarnek nie zostawił podczas debaty w Sejmie suchej nitki na marszałku Sejmu. Apelował też do ludowców, by przestali być „popychadłami Czarzastego i Tuska”, a wsparli projekty ustaw o obniżeniu VAT i akcyzy na paliwo. Były szef ludowców, Marek Sawicki ripostuje: – Robimy swoje, nie oglądamy się na ustawowe „wrzutki” PiS.
– Złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u na paliwo, a pan marszałek Czarzasty do konsultacji skierował go dopiero na 8 kwietnia – grzmiał z mównicy sejmowej świeżo upieczony kandydat PiS na premiera.
Były minister edukacji jednocześnie zaapelował do posłów PSL. – Koledzy z PSL-u, przestańcie być popychadłami Czarzastego i Tuska, weźcie się i pomóżcie – przekonywał. Ale czy skutecznie? Marszałek-senior Marek Sawicki odpowiada Przemysławowi Czarnkowi, twierdząc, w rozmowie z „Wprost” że polityk PiS „najwyraźniej nie wie, co mówi”.
Źródło: Wprost
