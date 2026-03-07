Taki majątek ma Przemysław Czarnek. Jeden szczegół zwraca uwagę

Jarosław Kaczyński ogłosił, że to Przemysław Czarnek zostanie kandydatem na premiera, w przypadku zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest Przemysław Czarnek – stwierdził prezes PiS.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera. Jaki ma majątek?

Postanowiliśmy sprawdzić, jaki majątek ma były minister edukacji. W zeszłorocznym dokumencie (tegoroczne oświadczenia mają zostać opublikowane w ciągu kilku tygodni) widnieje zaledwie kilka pozycji. To 15 tys. zł oszczędności oraz 5-procentowy udział w spadku obejmującym część domu, działki i mieszkania o łącznej wartości 60 tys. zł.

Poza tym Przemysław Czarnek nie wykazał żadnego majątku — nie posiada domu, mieszkania ani samochodu wartego więcej niż 10 tys. zł. Ma natomiast kredyt we frankach szwajcarskich, z którego do spłaty pozostało niespełna 75 tys. franków, oraz pożyczkę z Sejmu, gdzie do oddania zostało około 20 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że oszczędności kandydata PiS na premiera są niższe niż jego przeciętne miesięczne zarobki. W 2024 roku polityk PiS zarobił bowiem ponad 260 tys. zł, czyli ponad 20 tys. zł miesięcznie.

Na tę kwotę złożyło się 126 tys. zł z tytułu diety i uposażenia poselskiego, ponad 100 tys. zł przychodów z praw autorskich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz niemal 35 tys. zł z European Central Academy.

Przemysław Czarnek nie wpisał domu do oświadczenia majątkowego

W najnowszym oświadczeniu majątkowym były minister nauki nie uwzględnił domu o powierzchni 220 m², którego wartość razem z działką jest szacowana na około milion złotych. Informacja o tej nieruchomości pojawiała się jednak w jego oświadczeniu złożonym rok wcześniej.

W poprzednim dokumencie majątek Czarnka wyglądał więc znacznie okazalej. Co spowodowało taką zmianę? Z tym pytaniem zwrócił się do niego dziennik „Fakt”. Polityk skontaktował się z redakcją i wyjaśnił, że w listopadzie 2023 r. notarialnie przekazał swoje udziały w wymienionych nieruchomościach żonie. Dodał również, że złożył korektę swojego oświadczenia majątkowego.

