Dodatkowy dzień wolny dla jednej grupy Polaków? Jest petycja

Autor petycji w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy zwrócił uwagę na specyfikę Dnia Dziecka. jak zaznaczał, jest to szczególne święto, które powinno służyć budowaniu więzi między rodzicami a dziećmi. Rzeczywistość rynku pracy nie pozwala jednak na poświęcenie 1 czerwca większej uwagi dzieciom. Rodzice spędzają bowiem ten dzień w pracy.

Dzień Dziecka wolny od pracy? Petycja w Senacie

Do kancelarii Senatu wpłynęła petycja, w której zaproponowano nietypowe rozwiązanie. 1 czerwca miałby zostać dniem wolnym od pracy, ale tylko dla rodziców dzieci do określonego wieku.

„Dzień Dziecka jest szczególnym świętem, które powinno służyć budowaniu więzi rodzinnych, wzmacnianiu relacji między rodzicem a dzieckiem oraz zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa i bliskości. Niestety, w obecnym stanie prawnym wielu rodziców nie ma realnej możliwości spędzenia tego dnia ze swoimi dziećmi z uwagi na obowiązki zawodowe” – zauważał pomysłodawca.

Zaproponował też alternatywne rozwiązania, takie jak dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego lub skrócenie czasu pracy w tym konkretnym dniu.

Wolne w Dzień Dziecka dla rodziców? Na pewno nie w tym roku

Opisywana tutaj petycja trafiła do Senatu 28 kwietnia. Do analizy przez senacką Komisję do Spraw Petycji skierowana została 6 maja. Terminu posiedzenia jeszcze nie wyznaczono, ale zgodnie z prawem rozpatrzona powinna być nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od jej złożenia. Oznacza to, że decyzja na pewno nie zapadnie przed poniedziałkiem 1 czerwca tego roku.

Rodzice mają oczywiście kilka opcji. Mogą wziąć urlop wypoczynkowy, albo skorzystać z tzw. opieki nad dzieckiem do 14. roku życia. To prawo do dwóch dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

