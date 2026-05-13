Fatima i trzy tajemnice. Jedną z nich Watykan odczytał tuż po zamachu na Jana Pawła II

13 maja 1917 roku troje dzieci z Fatimy w Portugalii – Franciszek i Hiacynta Marto oraz ich kuzynka Łucja dos Santos – opowiedziało, że ujrzało Matkę Bożą. Był to czas, w którym świat pogrążony był w chaosie I wojny światowej.

Według relacji pastuszków, objawienia powtarzały się co miesiąc, aż do października 1917 roku – zawsze trzynastego dnia miesiąca. Wyjątek stanowił sierpień. Wtedy dzieci zostały zatrzymane przez lokalnego urzędnika, zaniepokojonego rosnącym zainteresowaniem wokół niezwykłych wydarzeń. Z tego powodu kolejne widzenie miało nastąpić dopiero kilka dni później.

Dzieci opowiadały, że w objawieniach Matka Bża miała wzywać ludzi do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Miała również przekazać im trzy tajemnice, które z czasem stały się jednymi z najbardziej komentowanych proroctw XX wieku.

Niedługo po objawieniach, podczas pandemii grypy hiszpanki, Franciszek i Hiacynta zmarli. Łucja dos Santos wstąpiła do zakonu i przeżyła niemal sto lat.

Trzy tajemnice fatimskie

Centralnym elementem objawień były tak zwane tajemnice fatimskie. Przez dziesięciolecia budziły ogromne zainteresowanie zarówno wiernych, jak i historyków czy badaczy teorii spiskowych.

Pierwsza tajemnica przedstawiała wizję piekła i miała być ostrzeżeniem przed odejściem człowieka od Boga.

Druga tajemnica dotyczyła przyszłych wydarzeń na świecie. Według przekazów zapowiadała wybuch II wojny światowej oraz konieczność poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. W interpretacji wielu wiernych miało to powstrzymać rozprzestrzenianie się komunizmu.

Dwie pierwsze części tajemnicy siostra Łucja spisała w 1941 roku. Po ich publikacji Fatima zaczęła być postrzegana nie tylko jako miejsce religijne, ale także symboliczne miejsce walki z komunizmem – szczególnie w czasach zimnej wojny.

Trzecia tajemnica fatimska. Zamach na Jana Pawła II w centrum uwagi

Przez lata jednak największe emocje wywoływała trzecia tajemnica fatimska. Łucja zapisała ją w 1944 roku, a dokument w zapieczętowanej kopercie trafił do Watykanu. Z jej treścią zapoznali się papieże Jan XXIII oraz Paweł VI, ale przez długi czas nie zdecydowano się na jej ujawnienie.

Wokół sekretu zaczęły narastać liczne spekulacje. Pojawiały się apokaliptyczne interpretacje, a część osób uważała, że tajemnica może dotyczyć końca świata lub wielkiego globalnego konfliktu.

Przełom nastąpił po zamachu na Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku – dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia. Papież polecił wtedy ponownie odczytać dokument.

W 2000 roku kardynał Angelo Sodano ujawnił treść trzeciej tajemnicy podczas uroczystości w Fatimie. Fragment mówiący o „biskupie odzianym w biel, który pada na ziemię jak martwy, rażony strzałami z broni palnej” został natychmiast powiązany z zamachem na Jana Pawła II. Sam papież wierzył, że przeżył dzięki szczególnej opiece Matki Bożej. Jak mówił, „to macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli, dzięki czemu w agonii zdołał się zatrzymać na progu śmierci”.

Watykan uznał, że właśnie do tych wydarzeń odnosiło się proroctwo. Do dziś jednak pojawiają się inne interpretacje, wśród nich ostrzeżenia przed trzecią wojną światową czy innym globalnym kataklizmem.

Fatima jednym z najważniejszych sanktuariów świata

Kościół katolicki objawienia fatimskie oficjalnie uznał w 1930 roku. Od tego momentu niewielka portugalska miejscowość zaczęła przyciągać pielgrzymów z całego świata.

Do dziś do sanktuarium przybywają setki tysięcy wiernych. Wielu z nich pokonuje na kolanach Via Penitencial – marmurową drogę prowadzącą do Kaplicy Objawień. W rocznicę pierwszego objawienia, 13 maja 2025 roku, do Fatimy przyjechało około 270 tysięcy osób.

