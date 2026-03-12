Proroctwo siostry Łucji. Jaki los czeka Polskę? Padły słowa o wojnie
Siostra zakonna, zdjęcie ilustracyjne
Siostra zakonna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Cheery M
Wizje siostry Łucji z Fatimy do dziś wzbudzają gorące emocje. Wśród przepowiedni zakonnicy pojawia się także wątek Polski.

Gdy na świecie wybuchają kolejne konflikty, wiele osób wraca do dawnych przepowiedni. Jedne traktowane są jako ciekawostka historyczna, inne budzą niepokój – a nawet strach. Siostra Łucja – a tak naprawdę Lúcia de Jesus dos Santos z Portugalii razem z dwójką innych dzieci w 1917 roku miała doświadczyć objawień fatimskich. Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi miała wówczas ukazać się Matka Boska.

W trakcie objawienia miała przekazać dzieciom informacje dotyczące przyszłych wydarzeń. Kościół Katolicki w 1930 roku uznał objawienie za autentyczne.

Niedługo po tym zdarzeniu Franciszek i Hiacynta zmarli. Łucja jednak dożyła późnej starości – większość życia spędziła jednak w zakonie. Najpierw w Zgromadzeniu Sióstr św. Doroty w Vilar, potem, w 1948 roku – za zgodą papieża – zmieniła zgromadzenie i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze, przeżywszy 98 lat.

Trzy tajemnice fatimskie

Siostra Łucja spisała swoje objawienia – zostały nazwane trzema tajemnicami fatimskimi. Pierwsza i druga zostały ujawnione na polecenie biskupa Fatimy w 1941 roku.

Pierwsza z nich zawierała wizję piekła. Druga była interpretowana jako ostrzeżenie przed wybuchem II wojny światowej. Jednakże to trzecia przez lata budziła największe emocje.

Siostra Łucja zapisała ją w 1944 roku. Dokument po pewnym czasie trafił do Watykanu, do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku został umieszczony w watykańskich archiwach.

Treść tej tajemnicy ujawniono dopiero za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jeden z fragmentów opisywał kapłana, który ginie od kuli. Wiele osób powiązało ten zapis z zamachem na papieża Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku.

Niepokojące wizje siostry Łucji

Jednakże objawienia, których siostra Łucja miała doświadczyć w Fatimie nie były jej jedynymi wizjami. Miały się pojawiać zarówno przed 1917 rokiem, jak i później – między innymi w latach 1921, 1925, 1926 i 1929 oraz w czasie jej pobytu w klasztorze w Coimbrze.

W wielu z tych wizji pojawiało się ogólne wezwanie do modlitwy za świat, ale są też bardziej szczegółowe przepowiednie wieszczące wybuch globalnego konfliktu, określanego jako III wojna światowa.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone” – brzmi jedna z wizji.

Przepowiednia dotycząca Polski. „Jedyne państwo”

Co ciekawe, w wizjach siostry Łucji pojawia się także wątek związany z przyszłością Polski. W jednej z przepowiedni nasz kraj podczas wielkiego konfliktu miałby zostać oszczędzony. Jak wskazuje siostra Łucja, Polska „będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie”.

Zakonnica wymienia także państwa, które miałyby najbardziej ucierpieć w przepowiadanym konflikcie. Wśród nich wymieniane są między innymi Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja. W przypadku ostatniego z wymienionych krajów pojawia się nawet wizja zniszczenia Paryża.

„Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność” – przepowiedziała siostra Łucja.

