Proroctwo siostry Łucji. Jaki los czeka Polskę? Padły słowa o wojnie

Gdy na świecie wybuchają kolejne konflikty, wiele osób wraca do dawnych przepowiedni. Jedne traktowane są jako ciekawostka historyczna, inne budzą niepokój – a nawet strach. Siostra Łucja – a tak naprawdę Lúcia de Jesus dos Santos z Portugalii razem z dwójką innych dzieci w 1917 roku miała doświadczyć objawień fatimskich. Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi miała wówczas ukazać się Matka Boska.

W trakcie objawienia miała przekazać dzieciom informacje dotyczące przyszłych wydarzeń. Kościół Katolicki w 1930 roku uznał objawienie za autentyczne.

Niedługo po tym zdarzeniu Franciszek i Hiacynta zmarli. Łucja jednak dożyła późnej starości – większość życia spędziła jednak w zakonie. Najpierw w Zgromadzeniu Sióstr św. Doroty w Vilar, potem, w 1948 roku – za zgodą papieża – zmieniła zgromadzenie i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze, przeżywszy 98 lat.

Trzy tajemnice fatimskie

Siostra Łucja spisała swoje objawienia – zostały nazwane trzema tajemnicami fatimskimi. Pierwsza i druga zostały ujawnione na polecenie biskupa Fatimy w 1941 roku.

Pierwsza z nich zawierała wizję piekła. Druga była interpretowana jako ostrzeżenie przed wybuchem II wojny światowej. Jednakże to trzecia przez lata budziła największe emocje.

Siostra Łucja zapisała ją w 1944 roku. Dokument po pewnym czasie trafił do Watykanu, do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku został umieszczony w watykańskich archiwach.

Treść tej tajemnicy ujawniono dopiero za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jeden z fragmentów opisywał kapłana, który ginie od kuli. Wiele osób powiązało ten zapis z zamachem na papieża Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku.

Niepokojące wizje siostry Łucji

Jednakże objawienia, których siostra Łucja miała doświadczyć w Fatimie nie były jej jedynymi wizjami. Miały się pojawiać zarówno przed 1917 rokiem, jak i później – między innymi w latach 1921, 1925, 1926 i 1929 oraz w czasie jej pobytu w klasztorze w Coimbrze.

W wielu z tych wizji pojawiało się ogólne wezwanie do modlitwy za świat, ale są też bardziej szczegółowe przepowiednie wieszczące wybuch globalnego konfliktu, określanego jako III wojna światowa.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone” – brzmi jedna z wizji.

Przepowiednia dotycząca Polski. „Jedyne państwo”

Co ciekawe, w wizjach siostry Łucji pojawia się także wątek związany z przyszłością Polski. W jednej z przepowiedni nasz kraj podczas wielkiego konfliktu miałby zostać oszczędzony. Jak wskazuje siostra Łucja, Polska „będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie”.

Zakonnica wymienia także państwa, które miałyby najbardziej ucierpieć w przepowiadanym konflikcie. Wśród nich wymieniane są między innymi Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja. W przypadku ostatniego z wymienionych krajów pojawia się nawet wizja zniszczenia Paryża.

„Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność” – przepowiedziała siostra Łucja.

Czytaj też:

Nowy Nostradamus o 10 przerażających przepowiedniach na 2026 r. Jedna z nich dotyczy PolskiCzytaj też:

Co wydarzy się w Polsce w 2026 roku? Znana wizjonerka: Jesteśmy podglądani, jak przez lustro weneckie