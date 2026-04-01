Pensje nauczycieli w górę. W środowisku wrze. „To jawna kpina”

Zgodnie z ustawą budżetową od stycznia 2026 r. pensje nauczycieli wzrosły o 3 proc. Jak przypomina portal edziecko.pl, po waloryzacji minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wynoszą: 5308 zł dla nauczyciela początkującego, 5469 zł dla nauczyciela mianowanego i 6397 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Oznacza to wzrost o ok. 150-186 zł brutto miesięcznie.

Wśród nauczycieli wrze. „Znów dadzą nam jakieś ochłapy”

Nie wszyscy nauczyciele są jednak – delikatnie mówiąc – zadowoleni z takiej poprawy sytuacji finansowej. – Znów dadzą nam jakieś ochłapy i powiedzą ludziom, że nauczyciele otrzymali kolejną podwyżkę. Będzie kolejna nagonka na nas, że zamiast uczyć, chcemy ciągle więcej pieniędzy. Tylko ja naprawdę nie chcę dziadować i zastanawiać się, czy z mojej pensji wystarczy nam do końca miesiąca – mówi w rozmowie z portalem edziecko.pl pani Olga, nauczycielka historii i geografii w jednej z toruńskich szkół.

Jak dodaje, chociaż kwoty brutto mogą sprawiać jeszcze jakieś wrażenie, to jeśli chodzi o kwotę netto, która wpływa na konto, „szaleństwa nie ma”. – Ale pieniądze są, nasza gmina puściła przelewy już z wyrównaniem i całą tą szumną podwyżką – zaznacza.

Oburzenia nie kryje nauczyciel z Trójmiasta. – To jawna kpina, w pokoju nauczycielskim nie milkną rozmowy. Sam zastanawiam się poważnie nad zmianą zawodu, bo praca jest trudna i niewdzięczna, a wynagrodzenie słabe – zapowiada.

Związek Nauczycielstwa Polskiego grzmi

Związek Nauczycielstwa Polskiego postulował wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2026 roku o 15 proc. „Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3 proc. jest jedynie waloryzacją wynagrodzenia, a nie jego podwyżką!” – czytamy na oficjalnej stronie ZNP.

