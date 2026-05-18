MEN podało termin wakacji, rodzice „podrzucają” dzieci. „Aż jej zazdroszczę”

Uczniowie wyczekują wakacji z utęsknieniem, a dla rodziców jest to często nie lada wyzwanie logistyczne, aby zapewnić dzieciom atrakcyjny, a jednocześnie bezpieczny czas wolny od zajęć w szkołach. Często z pomocą przychodzą dziadkowie.

Wakacje z dziadkami? „Dla mnie to ogromne ułatwienie”

– Wakacji nie spędzałam w domu. Wiadomo, kilka dni tak, ale nie większość. Mieszkaliśmy w bloku, rodzice pracowali, a mi nie uśmiechało się siedzieć samej. Pamiętam, że pierwszą połowę wakacji spędzałam na podwórku u jednych dziadków, drugą połowę u drugich. Wiadomo, byłam też kilka dni w domu, w weekendy rodzice przyjeżdżali. Wyjeżdżaliśmy też na tydzień nad morze – wspominała w rozmowie z edziecko.pl pani Ewa, mama dwójki dzieci. Jak relacjonowała, z babcią spędzała czas w kuchni, a z dziadkiem aktywnie w ogrodzie.

– Dziadkowie są wspaniali, bo już od kilku lat, kiedy przeszli na emeryturę, zabierają wnuczkę na wakacje do siebie. Dla mnie to ogromne ułatwienie, bo nie muszę kombinować z urlopem. Ale mamy taki zwyczaj, że w lipcu z mężem biorę urlop i całą rodziną lecimy gdzieś na wakacje – podkreśliła pani Anna, mama 10-latki. Jak zaznaczyła, jej córka będzie miała piękne wspomnienia. – Aż jej zazdroszczę – dodała, wspominając, że sama nie miała dobrych relacji ze swoimi dziadkami.

Dyskusja o wakacjach i pomocy dziadków przy dzieciach przeniosła się także do sieci. Pojawiają się komentarze, aby nie obciążać seniorów, zmuszając ich do zajmowania się wnukami w pełnym wymiarze godzin, bo każdy ma swój plan na życie. Jak podkreślono, jak we wszystkich dziedzinach życia, tak również tutaj – kluczowa jest komunikacja.

Kiedy zaczynają się wakacje 2026? MEN podało harmonogram

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2025/2026 zakończą się 26 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wakacje oficjalnie będą trwały od 27 czerwca do 31 sierpnia.

