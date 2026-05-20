Tragedia pod Warszawą. Nie żyje dwuletnie dziecko

W środę 20 maja w jednym ze żłobków w Ząbkach (woj. mazowieckie) doszło do tragedii. Zginęło niespełna dwuletnie dziecko – poinformował TVN24. Na miejscu pojawili się przedstawiciele policji i prokuratury.

Ząbki. Tragedia w żłobku pod Warszawą. Nie żyje dwuletnie dziecko

Młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zgłoszenie wpłynęło o godzinie 16.20. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że dziecko miało utonąć w oczku wodnym. Służby na miejscu zdarzenia pojawiły się kilka minut po zgłoszeniu.

Reanimacja dziecka była prowadzona przez godzinę. Niestety, okazała się ona nieskuteczna. Miejski Reporter podał, że według wstępnych doniesień opiekunowie byli trzeźwi. Ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

