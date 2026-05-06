Zapadł wyrok ws. śmierci Kamilka z Częstochowy. Sąd nie miał litości

W środę, 6 maja 2026 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał nieprawomocny wyrok w jednej z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat. Dawid B., ojczym 8-letniego Kamilka, został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Matka chłopca, Magdalena B., usłyszała wyrok 16 lat więzienia.

Mężczyzna odpowiadał m.in. za zabójstwo dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta została skazana za pomoc w zabójstwie oraz udział w znęcaniu się nad dziećmi.

Śmierć Kamilka z Częstochowy. Dramat, który poruszył całą Polskę

Do tragedii doszło w marcu 2023 roku w Częstochowie. Według ustaleń śledczych Dawid B. polewał chłopca wrzątkiem, bił go i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Kamil miał rozległe poparzenia i liczne złamania. O jego stanie zaalarmował biologiczny ojciec.

Chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie i przez 35 dni walczył o życie. Zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Zakatował 8-letniego Kamilka na śmierć. Śledczy zarzucają mu znęcanie także nad innymi dziećmi

Prokuratura oskarżyła Dawida B. także o znęcanie się nad innymi dziećmi mieszkającymi w domu. Według śledczych miał bić je, przypalać papierosami, kopać i rzucać nimi o meble. Akt oskarżenia obejmował również zarzuty dotyczące przemocy seksualnej wobec małoletniej.

Śledczy podkreślali, że mężczyzna działał w warunkach recydywy. Wcześniej odbywał już karę więzienia za podobne przestępstwa.

Śmierć Kamila z Częstochowy. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami

Proces rozpoczął się 30 czerwca 2025 roku i toczył się bez udziału publiczności. Wydany w środę, 6 maja 2026 r. przez sąd w Częstochowie wyrok nie jest prawomocny. Strony mają siedem dni na złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie, a następnie 14 dni na wniesienie apelacji.

